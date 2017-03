Zen anche nel datacenter: primi bench per un server con CPU AMD Naples

E' trascorsa meno di una settimana dall'inizio delle vendite delle nuove CPU AMD della famiglia Ryzen 7, prime proposte basate su architettura Zen che l'azienda americana rende disponibile per i propri clienti: di queste soluzioni trovate la nostra analisi prestazionale a questo indirizzo. L'architettura Zen non è però destinata a venir proposta solo in sistemi PC desktop ma troverà spazio, nel corso del 2017, in differenti tipologie di prodotti che andranno dai notebook sino alle soluzioni per i datacenter.

Queste ultime rivestono una particolare importanza per AMD, che nel passato è stata capace con le CPU della famiglia Opteron di guadagnare importanti quote di mercato in questo segmento così ricco dal punto di vista dei margini. Da anni la presenza di AMD nel settore dei server è di fatto pari a zero e questo apre spazio ad ampie opportunità nel momento in cui le soluzioni Zen per datacenter siano in grado di offrire un livello prestazionale adeguato.

Naples è il nome in codice utilizzato da AMD per indicare le proprie future CPU per sistemi server basate su architettura Zen, attese al debutto nel corso del secondo trimestre dell'anno. Quest'oggi AMD fornisce alcune informazioni addizionali sull'architettura di queste proposte assieme al primo test ufficiale in ambiente server.

I processori Naples verranno resi disponibili in versioni sino a un massimo di 32 Cores per socket, abbinati a tecnologia SMT così da poter processare sino a 64 threads in parallelo contemporaneamente. AMD non ha fornito ulteriori informazioni a riguardo ma è facilmente ipotizzabile che verranno proposte anche versioni di processore con un minor numero di core, caratterizzate da frequenza di clock superiore rispetto a quella massima della declinazione a 32 cores in modo speculare a quanto proposto da Intel con la propria gamma di soluzioni Xeon.

Una delle peculiarità delle soluzioni Naples riguarda il controller memoria integrato in ogni CPU: si tratta di un'architettura a 8 canali, speculare in questo senso a quanto offerto dalle CPU Ryzen che abbinano ad 8 core un controller memoria a 2 canali. Un design di questo tipo permette di ottenere una bandwidth della memoria per ogni socket estremamente elevata, abbinato a un controller PCI Express integrato capace di gestire sino ad un massimo di 128 linee per ogni processore. Ricordiamo come i processori Xeon per sistemi dual socket attualmente in commercio integrino controller memoria di tipo quad channel, per giunta con frequenze di clock della memoria che sono supportate quale massimo che sono inferiori: per questo motivo le proposte Naples vantano sulla carta una bandwidth massima teorica superiore del 122% quale massimo rispetto alle soluzioni concorrenti di Intel.

Affiancando due processori Naples sulla stessa scheda madre AMD mette a disposizione, con le versioni top di gamma, sino a 64 core con la possibilità di gestire 128 thread contemporanei. Collegando due processori Naples su un sistema a due socket ciascuna CPU fornisce sino a 64 linee PCI Express per collegare periferiche esterne, mentre le altre 64 linee gestite da ciascun controller sono utilizzate per il collegamento diretto tra le CPU attraverso la fabric proprietaria sviluppata da AMD

In occasione dell'evento di presentazione delle CPU Ryzen 7, avvenuto 2 settimane fa a San Francisco, AMD ha eseguito la prima dimostrazione pubblica delle CPU Naples messe a confronto con una soluzione concorrente basata su processori Intel Xeon E5. Nello specifico è stata scelta la proposta Intel Xeon E5-2699A v4, quella che è la CPU con più core tra le proposte Intel Xeon disponibili in commercio con 22 core per socket e una frequenza di clock di default di 2,4 GHz. AMD non ha fornito indicazioni specifiche sulla versione di CPU Naples adottata, se non che sia una declinazione con 32 cores per socket: non sappiamo quindi quali siano le frequenze di clock base e boost.

I sistemi sono stati configurati in modo simile, con le principali differenze date dalla frequenza di clock della memoria (2.400 MHz per la soluzione Naples, 1.866 MHz per quella Intel Xeon) e dal quantitativo complessivamente installato (512 Gbytes per il sistema Naples e 384 Gbytes per quello Xeon). Tale discrepanza è legata alle specifiche tecniche dei processori, configurati per il massimo che sono in grado di gestire secondo quanto stabilito dai rispettivi produttori.

Il test eseguito è una analisi di dati di tipo sismico, che richiede l'interazione con equazioni d'inda 3D e che mette particolarmente sotto stess il sistema nel complesso coinvolgendo i core, la memoria e l'I/O della piattaforma. Il primo test, con un sampling di 1 miliardo di dati e 10 iterazioni, ha visto il sistema AMD primeggiare in misura netta con un tempo di 18 secondi contro i 35 secondi della soluzione Intel. Per questo primo test i due sistemi sono stati configurati in modo identico, abilitando quindi 22 core per socket nella CPU AMD e diminuendo la frequenza di clock della memoria sino a 1.866 MHz.

Il secondo test è stato eseguito nelle medesime condizioni, sfruttando però tutti i 32 core per socket della piattaforma Naples e la memoria alla frequenza di default di 2.400 MHz. La risultante è stata un ulteriore contenimento nel tempo di elaborazione sino a 14 secondi, un dato che è 2,5 volte più veloce di quanto richiesto dalla piattaforma Intel.

Lo stesso test è stato ripetuto una terza volta espandendo il dataset di 4 volte sino a 4 miliardi di dati sample; in questo caso il sistema AMD ha completato l'operazione in 54 secondi, un tempo che è 4 volte superiore ai 14 secondi del test precedente e che evidenzia una certa linearità nei tempi di elaborazione di questo test nel momento in cui la base dati viene incrementata. Per la soluzione Intel non è stato invece possibile concludere l'operazione in quanto la memoria di sistema a disposizione è insufficiente per caricare tutti i dati.



scheda madre AMD con 2 processori Naples

Questi dati evidenziano, con un test specifico, un netto margine di vantaggio per la piattaforma AMD Naples rispetto a quella Intel Xeon più veloce in commercio. Difficile immaginare che questo tipo di comportamento rappresenti la norma nel confronto tra Xeon e Naples, ma è evidente come alcune scelte architetturali a partire dal numero di core integrati e soprattutto dall'architettura del controller memoria tendano a far primeggiare le soluzioni AMD rispetto a quelle Intel in questo specifico test. Del resto è proprio negli scenari di calcolo tipici dei datacenter che la memoria di sistema, sia in termini di quantitativo sia di bandwidth massima teorica, riveste un ruolo ancor più importante sulle prestazioni complessive rispetto a quanto non avvenga in sistemi desktop.

L'annuncio odierno è un ulteriore fase di avvicinamento al debutto ufficiale dei primi processori AMD della famiglia Naples; sapremo di più nel corso del secondo trimestre, periodo nel quale verrà anche annunciato il nome commerciale di queste soluzioni che non sarà di certo quello di Naples e che presumibilmente non riprenderà quello Opteron. AMD è chiamata, dopo il lancio delle prime CPU Ryzen, a ritornare nel settore dei server con una quota di mercato che sia significativa: è questo un ambito nel quale i clienti acquistano sistemi sulla base delle effettive prestazioni e non basandosi su preferenze personali, che metterà alla prova i sistemi Naples e li preferirà alla concorrenza se saranno capaci di offrire un mix vincente tra prestazioni, efficienza e costo.