3 Italia e Netflix annunciano una partnership con ''Casa 3'' e ''Casa 3 XL''

L'operatore italiano 3 Italia ufficializza una partnership con Netflix tale da permettere agli utenti che sottoscriveranno specifici abbonamenti di usufruire per tre mesi dello streaming gratuito sulla piattaforma di Internet TV americana. Con precisione tutti coloro che sottoscriveranno i piani "Casa 3" e "Casa 3 XL" potranno ottenere 90 giorni di visione di tutti i contenuti presenti nel catalogo di Netflix. Non solo perché gli utenti potranno anche ricevere il modem WbCube 4 e un dongle Google Chromecast senza dover anticipare alcuna spesa.

Nei dettagli sappiamo che l'offerta Casa 3 permette di ottenere con una spesa di 15€ al mese ben 30GB di traffico dati il LTE, senza alcuna soglia settimanali limitativa, e l'opzione "Night Free" che darà accesso in maniera illimitata ad internet durante il periodo notturno ossia dalla mezzanotte fino alle 8 del mattino. Come detto, oltre all'offerta relativa al traffico dati, sarà possibile anche ricevere il router Wi-Fi WebCube 4.Per quanto riguarda invece l'offerta Casa 3 XL, a fronte di una spesa di 29 euro al mese, gli utenti potranno ottenere 50GB di traffico internet e il più performante router Wi-Fi PocketCube. Da non sottovalutare la possibilità di ricevere uno sconto rispettivamente di 5 e 10 euro per tutti coloro che sottoscriveranno l'addebito automatico su carta di credito o conto corrente ma anche per tutti coloro che posseggono già un piano voce 3 Italia.

"L’accordo con Netflix rafforza il nostro impegno verso soluzioni digital oriented, che rendano la tecnologia semplice ed intuitiva. Puntiamo ad offrire servizi innovativi, anche attraverso collaborazioni con i grandi players del mercato come Netflix, per soddisfare al meglio le esigenze dei Millennials e dei clienti con una forte predisposizione al linguaggio digitale" ha dichiarato Valerio Marra, Direttore Consumer di Wind Tre. "La partnership tra 3 e Netflix rappresenta un sodalizio ideale tra un marchio che si distingue per i valori di trasparenza, innovazione e tecnologia e una realtà che ha dimostrato di essere la più disruptive tra le tv on demand e che offre produzioni di elevata qualità ad un prezzo accessibile a tutti".