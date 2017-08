Anche per Gartner il mercato degli smartphone continua a crescere

Gartner segnala, con questo report, i validi risultati di vendita complessivi nel settore degli smartphone registrati nel corso del secondo trimestre 2017. Parliamo di un totale di 366,2 milioni di prodotti venduti, un dato in crescita del 6,7% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

La quota di mercato dei terminali Android è stata pari all'87,7%, mentre quella dei dispositivi Apple con sistema operativo iOS è stata del 12,1%. A livello globale si registra un aumento della domanda nelle nazioni in via di sviluppo di terminali posizionati nel segmento di fascia media del mercato, in grado di offrire connettività 4G e un set di funzionalità più avanzato rispetto ai prodotti standard.

Tra i produttori Samsung mantiene la prima posizione con il 22,5% di quota di mercato, registrando una crescita del 7,5% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. In totale l'azienda coreana ha venduto circa 82,5 milioni di smartphone nel periodo di riferimento. Apple segue al secondo posto con 44,3 milioni di pezzi, un dato di fatto invariato numericamente rispetto al Q2 2016 per una quota di mercato del 12,1%.

Al terzo posto troviamo Huawei, azienda che ha venduto poco meno di 36 milioni di smartphone con una più che buona crescita rispetto ai circa 30,7 milioni di 12 mesi prima. Per Huawei la quota di mercato è stata pari al 9,8% del totale. Oppo segue al quarto posto con 26 milioni di smartphone, anche in questo caso con una forte crescita rispetto ai 18 milioni del Q2 2016: la quota di mercato finale è del 7,1%. Al quinto posto della classifica troviamo Vivo, con una quota di mercato del 6,6%: anche in questo caso l'aumento nel numero di smartphone venduti è stata molto importante, passando da poco più di 14 milioni a 24 milioni nel giro di 1 anno.

La maggior parte delle vendite di smartphone sono state realizzate in Cina, per quanto in termini di volumi complessivi la quota sia diminuita rispetto al Q2 2016. Importante la crescita delle regioni emergenti dell'Asia e del Pacifico, mentre nord America e Europa occidentale si fermano in zona positiva con incrementi interessanti più marcati per la seconda regione. Di fatto invariato il risultato dell'America latina, con una quota di circa il 9% sul totale di mercato.