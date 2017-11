ASUS sarebbe interessata alla divisione PC di Toshiba

Viene dall'Asia e ha quale indiscrezione il sito Nikkei la notizia che vedrebbe la taiwanese ASUS interessata a rilevare la divisione PC della giapponese Toshiba. Quest'ultima è da tempo impegnata in una complessa operazione interva volta a cedere alcune delle proprie attività, così da far fronte alle difficoltà finanziarie legate alle operazioni della propria divisione nord americana legate alle attività con energia nucleare.

La divisione legata alla produzione di memorie flash è da tempo al centro delle notizie per la volontà di Toshiba di cederla, nonostante sia capace di generare un profitto. Negli scorsi giorni l'azienda ha inoltre annunciato l'intenzione di cedere le proprie attività legate alla produzione di televisori alla cinese Hisense.

L'interesse di ASUS verso la divisione PC di Toshiba, impegnata principalmente nello sviluppo di soluzioni destinate al pubblico degli utenti professionali, le permetterebbe di migliorare la propria presenza commerciale in regioni importanti come Europa e Nord America. Al momento attuale Toshiba vende circa 1,8 milioni di PC all'anno, volume che corrisponde ad una quota di mercato inferiore all'1% del totale: una cifra troppo bassa per risultare significativa se lasciata da sola a Toshiba, ma che potenzialmente può arricchire l'offerta di ASUS soprattutto pensando al settore verticale delle proposte business.

ASUS non sarebbe in ogni caso l'unica azienda potenzialmente interessata ad una acquisizione di questo tipo: Lenovo è infatti una potenziale candidata a questo, forte anche del recente accordo concluso con NEC e Fujitsu per rilevarne le operazioni legate al mondo dei PC.