Bill Gates è l'uomo più ricco del mondo per il quarto anno consecutivo

Forbes ha appena aggiornato la lista degli uomini più ricchi del mondo e, senza troppa meraviglia, ad occupare la prima posizione è ancora una volta Bill Gates. In base ai dati pubblicati il 20 marzo il fondatore di Microsoft ha un patrimonio netto stimato di 86 miliardi di dollari, cifra che lo pone in vetta alla classifica per la quarta volta consecutiva. Negli ultimi 23 anni Gates è arrivato in prima posizione per ben 18 volte, mancando all'appuntamento solamente cinque volte.

A circa 10 miliardi di dollari di distanza troviamo Warren Buffett, con 75,6 miliardi di dollari di patrimonio netto, mentre chiude il podio Jeff Bezos, il boss di Amazon, con 72,8 miliardi di dollari. Insomma, il campo informatico paga profumatamente i suoi più grandi visionari, infatti in quinta posizione troviamo Mark Zuckerberg con 56 miliardi di dollari, in settima posizione Larry Ellison, in dodicesima e tredicesima posizione Larry Page e Sergey Brin di Google, con circa 40 miliardi di dollari.

Presente in classifica anche Steve Ballmer, con 30 miliardi di dollari e in ventunesima posizione, mentre il visionario dell'e-commerce Jack Ma segue in ventitreesima posizione con un patrimonio netto stimato di 28,3 miliardi di dollari. Fra gli italiani, esterni al mondo della tecnologia, segnaliamo Maria Franca Fissolo, vedova di Ferrero, con un patrimonio stimato di 25,2 miliardi di dollari, mentre Leonardo Del Vecchio è in cinquantesima posizione con 18 miliardi.

Di seguito segnaliamo le prime 10 posizioni della classifica degli uomini più ricchi del mondo (cifre in dollari):

Bill Gates - 86 miliardi, Microsoft Warren Buffett - 76 miliardi, Berkshire Hathaway Jeff Bezos - 73 miliardi, Amazon Amancio Ortega - 71 miliardi, Zara Mark Zuckerberg - 56 miliardi, Facebook Carlos Slim Helu - 52 miliardi, mondo delle telecomunicazioni Larry Ellison - 52 miliardi, software Charles Koch - 48 miliardi, diversificato David Koch - 48 miliardi, diversificato Michael Bloomberg - 47,5 miliardi, Bloomberg LP

Il numero dei miliardari sulla Terra è cresciuto del 13% durante l'ultimo anno, da 1810 a 2043, ed è la prima volta che ci sono più di 2000 miliardari sul nostro pianeta. Il patrimonio netto totale è cresciuto del 18% arrivando a 7,67 mila miliardi di dollari, anche questa cifra record all'interno delle graduatorie di Forbes. Nella lista ci sono 195 nuovi arrivati e 15 donne che si sono costruite da sé la loro fortuna. Si classifica in 544esima posizione Donald Trump, il nuovo Presidente USA, con un patrimonio di 3,6 miliardi di dollari.