BlackBerry supera le aspettative nei risultati finanziari trimestrali

BlackBerry sembra aver trovato un nuovo equilibrio come società produttrice di software: gli ultimi risultati finanziari mostrano ricavi in crescita netta e guadagni complessivi che aumentano rispetto allo scorso trimestre.

La società ha annunciato guadagni per 249 milioni di dollari, un valore superiore alle stime che parlavano di 220 milioni, su ricavi complessivi di 996 milioni. La crescita è stata del 26% rispetto allo scorso anno. I margini lordi sono altresì aumentati al 76%, rispetto al 62% di un anno fa.

La società ha abbandonato la produzione di smartphone e terminali per l'utenza aziendale e i privati dopo anni di crisi. Al momento attuale i dispositivi a marchio BlackBerry sono prodotti da TCL, azienda cinese che possiede anche i diritti sul marchio Alcatel. BlackBerry si è quindi ricavata un suo spazio nel mercato come azienda specializzata nel software e nella sicurezza, con un successo che sarebbe stato difficile da prevedere qualche anno fa.

Seppure questo sia solo un resoconto per il trimestre, BlackBerry sembra in costante crescita e questo fa pensare a un recupero nel lungo periodo che potrebbe riportare l'azienda a generare introiti stabilmente e a rimanere attiva. Lo spettro della chiusura, che sembrava aleggiare sulla società qualche anno fa, sembra ora allontanarsi in via decisa.

BlackBerry non è, d'altronde, l'unica società che ha compiuto un percorso simile, ritirandosi da un mercato e avendo successo in un altro: la lunga esperienza nell'affrontare le problematiche di sicurezza aziendale e la gestione del software sembrano averle dato quel know how necessario ad affrontare questi specifici mercati con successo - almeno per il momento.