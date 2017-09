Bye Bye software: HPE cede la propria divisione a Micro Focus

HPE ha ufficialmente confermato di aver concluso l'operazione di cessione della propria divisione software di tipo non core, quindi non fondamentali per l'operatività delle altre divisioni di business interne dell'azienda, all'azienda inglese Micro Focus. L'operazione ha un controvalore di 8,8 miliardi di dollari USA ed è stata inizialmente annunciata nel corso del mese di settembre 2016.

Come sempre in questi casi dall'annuncio dell'intenzione di acquisto di assets di un'azienda al completamento dell'operazione trascorre un lungo tempo, in questo caso di fatto 12 mesi. Con questa operazione Micro Focus diventa la più grande azienda IT presente in Gran Bretagna quotata in borsa.

Con la vendita a Micro Focus HPE porta a termine le proprie operazioni legate al mondo software, iniziate nel 2011 con la molto discussa acquisizione dell'azienda Autonomy per un controvalore di 11 miliardi di dollari. Quell'azione aveva portato ad una lunga serie di stravolgimenti interni all'azienda, culminati con le dimissioni del CEO Leo Apotheker e l'ingresso in campo di Meg Whitman, attuale CEO di HPE.

In seguito HP aveva intrapreso una azione legale contro Mike Lynch, CEO di Autonomy, e Sushovan Hussain, CFO dell'azienda, rei secondo l'accusa di attività illecite e di aver fornito un quadro non veritiero dell'andamento economico dell'azienda durante le trattative per l'acquisizione con HP.

Dopo l'operazione di divisione di HP in due aziende distinte, HPE (Hewlett-Packard Enterprise) per le soluzioni professionali e HP Inc. per quelle destinate al pubblico consumer, avvenuta nel mese di Novembre 2015 la cessione della divisione software rappresenta per HPE un importante passaggio che per molti versi potremmo definire di progressivo ritorno alla normalità.

Da ora l'azienda americana è ancor più focalizzata sullo sviluppo del proprio business, nel quale rivestono un ruolo strategico le soluzioni cloud. Proprio quest'oggi HPE terrà una conferenza stampa nella quale saranno riviste le proprie previsioni finanziarie per l'anno fiscale in corso alla luce del completamento dell'operazione con Micro Focus. Il comunicato stampa ufficiale di annuncio dell'acquisizione è accessibile online a questo indirizzo.