Bye bye Yahoo per Marissa Mayer, ma l'uscita non ha sapore amaro

Marissa Mayer, CEO di Yahoo, ha valide ragioni per lavorare nella direzione di una acquisizione dell'azienda da lei diretta da parte di Verizon. L'operazione, che verrà completata nel corso del secondo trimestre dell'anno, permetterà alla Mayer di ottenere una buonuscita decisamente importante soprattutto alla luce dei risultati ottenuti dall'azienda americana nel periodo della sua amministrazione.

Mayer otterrà, una volta completata l'acquisizione, benefici nella forma di 3 milioni di dollari in contanti e azioni per un controvalore di 20 milioni di dollari: i dettagli sono emersi dai documenti regolatori rivolti agli azionisti e accessibili online a questo indirizzo.

Una volta completata l'acquisizione da parte di Verizon Marissa Mayer si dimetterà dalla posizione di CEO dell'azienda che erediterà gli assets di Yahoo che non sono oggetto dell'acquisizione da parte di Verizon. Si tratta di fatto della partecipazione di Yahoo nell'azienda di e-commerce cinese Alibaba, che è stata esclusa dall'operazione per l'indubbio valore che riveste.

La nuova azienda prenderà il nome di Altaba; in essa non ci sarà spazio per la Mayer, mentre la posizione di CEO verrà ricoperta da Thomas McInerney che al momento attuale partecipa come membro al consiglio di amministrazione di Yahoo.

Marissa Mayer ha assunto la guida di Yahoo nel 2012, provenendo da Google dove è stata una dei primi dipendenti assunti. Suo compito è stato nel corso degli anni quello di risollevare Yahoo, vittima di una crisi del proprio modello di business e incapace di mantenere una posizione di rilievo nel panorama web globale dopo la crescita di Google e l'espansione di Microsoft.

L'azienda ha inoltre subito danni considerevoli a seguito di alcune violazioni della propria sicurezza interna avvenuti negli ultimi anni. Questi eventi sono stati alla base della revisione verso il basso del prezzo d'acquisto che Verizon pagherà: da 4,83 miliardi di dollari il prezzo finale è calato di 350 milioni di dollari alcune settimane fa.