C'è un effetto Ryzen sui conti trimestrali di AMD

Il debutto delle nuove CPU della famiglia Ryzen 7 è iniziato a Marzo, mentre per le versioni Ryzen 5 le vendite ufficiali al pubblico sono partite a inizio aprile: ciò nonostante AMD è stata capace di registrare un positivo impatto sul fatturato complessivo del periodo rispetto a quello corrispondente dello scorso anno.

Nel corso del periodo di riferimento AMD ha totalizzato vendite per 984 milioni di dollari USA, un dato in crescita del 18% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Sono in particolare i dati di vendita della divisione Computing e Graphics a stupire, con un fatturato di 593 milioni di dollari in crescita del 29% su base annuale. Per la divisione Enterprise, Embedded e Semi-Custom registriamo invece un fatturato di 391 milioni di dollari, in crescita del 5%.

Tutto questo non è però bastato a portare AMD in "zona rossa", quindi a registrare un utile trimestrale. Il dato operativo è infatti in calo per 29 milioni di dollari, una contrazione inferiore però ai -73 milioni di dollari del corrispondente periodo del 2016. Il dato in termini di perdita netta è pari a -73 milioni, anche in questo caso migliore del -109 milioni registrato nel Q1 2016.

Confermato per il secondo trimestre 2017 il debutto delle soluzioni server di nuova generazione, appartenenti alla famiglia nota con il nome in codice di Naples, oltre alle prime schede video basate su GPU Vega di nuova generazione. Vedremo presumibilmente questi nuovi prodotti al debutto nel corso del mese di giugno.

Le stime per il secondo trimestre 2017 sono di una crescita sequenziale del fatturato pari a circa il 17%, con un margine di variazione del 3% al ribasso o al rialzo. La risultante attesa è quindi quella di un fatturato di circa 1,15 miliardi di dollari, un dato che se confermato rappresenterebbe una crescita annuale del 12% rispetto al secondo trimestre 2016.