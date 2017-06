Calano le vendite di schede video discrete

Le vendite di schede video discrete del primo trimestre 2017 hanno registrato un calo del 29,8% rispetto ai 3 mesi precedenti, e del 19,2% prendendo quale riferimento lo stesso periodo dello scorso anno. Questi dati, pubblicati da Jon Peddie Research, evidenziano una contrazione nelle vendite di schede video discrete superiore al calo delle vendite di PC desktop che si è contratto nel periodo del 22,9%.

Si vendono meno PC e meno schede video discrete, complice la domanda da parte dei consumatori di soluzioni mobile come gli smartphone di ultima generazione, ma continua a rispondere bene il mercato delle proposte legate al gaming. Questo settore è in crescita e tutti i principali produttori OEM stanno spingendo nella direzione di offrire ai propri clienti soluzioni che siano in qualche modo collegate direttamente al gioco.

AMD ha chiuso il trimestre con una quota di mercato del 27,5%, mentre NVIDIA completa con il 72,5% del totale. Tra le due aziende si è assistito ad un lieve riposizionamento, con AMD che ha perso 2 punti di quota rispetto al 29,5% del trimestre precedente. Per l'azienda americana il saldo rispetto al corrispondente periodo del 2016 rimane in ogni caso positivo: 12 mesi fa la quota di mercato di AMD era pari al 23,2%.

A dispetto della crescita nel settore dei sistemi gaming il mercato nel complesso mostra una contrazione che è superiore alla media storica per questo tipo di prodotti. La disponibilità di CPU dotate di sottosistema video integrato dalle valide prestazioni complessive non facilita del resto la vendita di schede video discrete, soprattutto con riferimento alle proposte di fascia entry level che si devono scontrare proprio con le GPU integrate nei processori.

Le previsioni per il secondo trimestre dell'anno sono di una ulteriore contrazione nelle vendite, seguendo in questo l'andamento storico che ha sempre visto il secondo trimestre dell'anno come quello dalle vendite più contenute. Se il Q4 2016 aveva permesso di registrare un nuovo picco massimo nelle vendite di schede video discrete tra i vari segmenti la prima metà del 2017 è attesa in contrazione anche superiore a quella degli ultimi 2 anni. Il mercato dovrebbe invertire tendenza nel corso della seconda metà dell'anno, beneficiando della domanda addizionale della stagione di vendite natalizia e mantenendo il focus sulle proposte destinate ai videogiocatori.