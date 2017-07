Cambio societario per Corsair, sempre più impegnata nel mondo gaming

Importante cambio societario per l'americana Corsair, che ha annunciato l'ingresso nel proprio capitale sociale del fondo di private equity EagleTree Partners, con un investimento pari a 525 milioni di dollari USA. Non sono stati resi pubblici dettagli su quale sia la quota del capitale sociale ora nelle mani di EagleTree Partners, ma non è pari al 100%: il fondatore dell'azienda, Andy Paul, continuerà a detenere una partecipazione di minoranza operando come CEO come del resto altri executives dell'azienda che detengono partecipazioni minori.

EagleTree Partners prende il posto di quello del precedente azionista di riferimento Francisco Partners, che era entrato nell'azienda nel corso del 2013. Corsair, nell'anno precedente, aveva valutato l'opzione di quotarsi in borsa ma le condizioni presenti in quegli anni per nuove IPO legate ad aziende di tecnologia aveva fatto propendere per altra scelta legata alla crescita societaria dell'azienda. Non sappiamo se l'investimento di EagleTree Partners sia legato alla sola liquidazione della partecipazione detenuta da Francisco Partners o se anche altri azionisti dell'azienda, tra i quali lo stesso CEO Andy Paul, abbiano ridotto la propria partecipazione.

L'operazione finanziaria mira, nell'ottica di Corsair, a fornire all'azienda quelle risorse che permettano di alimentarne la crescita e l'espansione nel settore dei sistemi gaming e delle periferiche da gioco. Nata inizialmente quale produttore di memorie di sistema, Corsair ha nel corso degli anni espanso la propria presenza con alimentatori, case, tastiere, mouse, sistemi di raffreddamento, schede video, SSD, chiavette USB, ventole e altri componenti del sistema. Questa diversificazione ha permesso a Corsair di raccogliere l'apprezzamento degli utenti, arrivando sino a proporre un sistema PC completo con Corsair One.