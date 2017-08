E' la famiglia Samsung Galaxy S8 quella degli smartphone Android più venduti

Sono i modelli Samsung Galaxy S8 e S8+ gli smartphone dotati di sistema operativo Google Android ad aver totalizzato le maggiori vendite nel corso del secondo trimestre 2017, stando ai dati anticipati dal sito Strategy Analytics a questo indirizzo.

In un mercato che ha venduto, nel periodo di riferimento, circa 360 milioni di pezzi i 5 smartphone più venduti in assoluto rappresentano circa 1/6 del totale. Si tratta, come è facile immaginare, di modelli posizionati nel segmento di fascia più alta del mercato così come del resto sono i due smartphone Samsung Galaxy S8 e S8+.

Sono le due proposte iPhone 7 e iPhone 7 Plus gli smartphone più venduti in assoluto, rispettivamente con 16,9 e 15,1 milioni di pezzi nel trimestre di riferimento. La cosa non sorprende non tanto a motivo della domanda di prodotti Apple iPhone, quanto per la limitata disponibilità di smartphone che Apple propone sul mercato: è questo l'elemento che differenzia sensibilmente l'ecosistema Apple da quello Android nel settore degli smartphone e in quello dei tablet.

Al terzo e quarto posto troviamo i due modelli Samsung S8 e S8+, rispettivamente con volumi di vendita di 10,2 e 9 milioni di pezzi; al quinto posto troviamo invece Xiaomi con Redmi 4A, capace di chiudere il secondo trimestre 2017 con vendite pari a 5,5 milioni di pezzi.

Con i due terminali iPhone 7 Apple totalizza una quota di mercato dell'8,9%, mentre Samsung con i due modelli della famiglia S8 chiude con il 5,3% del totale. Samsung, a livello assoluto, chiude con una quota di mercato superiore rispetto ad Apple grazie proprio alla sua gamma di smartphone Android che è numericamente ben più consistente di quella Apple. In questo modo l'azienda coreana, ma questo vale per un po' tutti i produttori di terminali Android, può proporsi al meglio sul mercato posizionandosi su differenti segmenti di prezzo rispetto a quelli toccati da Apple con i propri prodotti.