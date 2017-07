Evasione fiscale per 50 milioni di euro, sotto indagine un noto sito di e-commerce

50 milioni di euro: è per questo importo, per ora assolutamente provvisorio, che si sta configurando il reato di associazione per deliquere finalizzata all'evasione fiscale per una famosa società di e-commerce specializzata nel settore dell'elettronica di consumo.

Le indagini sono state portate avanti dalla Polizia Postale e dall'Ufficio delle Dogane di Roma, che già hanno disposto le misure cautelari e stanno provvedendo ad oscurare i siti della società. Le autorità non hanno diffuso il nome della società, ma sulla rete circola insistentemente il nome di una nota realtà impegnata nell'acquisto di stock di prodotti, rivenduti a prezzi fortemente scontati.

Sconti che la società avrebbe potuto praticare proprio grazie all'evasione dell'IVA, garantendosi in questo modo un vantaggio asimmetrico nei confronti degli altri partecipanti del mercato dell'e-commerce. Il giro d'affari corrispondeva a centinaia di milioni di euro.

Le poche informazioni disponibili sono state diffuse in una nota dalla Polizia Postale. Si attendono a questo punto ulteriori sviluppi della vicenda, che dovrebbero essere diramati nelle prossime ore tramite una conferenza stampa.