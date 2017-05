Facebook presenta la trimestrale: il traguardo dei 2 miliardi di utenti è vicino

Nel corso della serata di ieri Facebook ha presentato il rendiconto del primo trimestre fiscale 2017 battendo previsioni e stime di analisti, con un fatturato di 8,03 miliardi di dollari ed un utile per azione di 1,04 dollari: risultati che sono stati possibili grazie agli 1,94 miliardi di utenti che popolano il social network, in crescita del 4,3% rispetto al trimestre precedente e con un ritmo che permetterà alla creazione di Mark Zuckerberg di raggiungere e superare i 2 miliardi di utenti totali nel corso di questo secondo trimestre dell'anno.

Gli utenti attivi giornalmente sono 1,28 miliardi, in crescita rispetto agli 1,23 miliardi del trimestre precedenti. Nel complesso Facebook ha visto 3 milioni di nuovi utenti nel mercato di USA e Canada e ben 43 milioni di nuovi utenti nell'ampio mercato Asia-Pacific. L'ambito mobile costituisce ora l'85% del fatturato pubblicitario di Facebook, pari a 6,7 miliardi di dollari. La società ha registrato un rallentamento per guanto riguarda i giochi a pagamento, con 175 milioni di dollari di fatturato, rispetto ai 180 milioni del trimestre precedente.

Sono 18770 le persone che lavorano in Facebook, con una crescita del 38% anno su anno. I costi totali della società sono, per il trimestre in esame, di 4,7 miliardi di dollari il che si traduce in un margine operativo del 41%, in calo rispetto al 52% del precedente trimestre.

Procedendo con questo ritmo Facebook dovrebbe riuscire ad arrivare a generare un fatturato di 36,29 miliardi di dollari dalla pubblicità per l'intero 2017, in crescita del 35% rispetto allo scorso anno. Ciò consentirebbe alla società di conquistare il 16,2% del mercato globale della pubblicità online, collocandosi al secondo posto alle spalle di Google, che attualmente domina il 33% del mercato.