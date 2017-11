Fatturato e utile record per NVIDIA nel terzo trimestre, grazie a GeForce

Ci si aspettavano risultati finanziari di rilievo per NVIDIA con riferimento al terzo trimestre fiscale dell'esercizio 2018, concluso lo scorso 29 ottobre, ma forse non fino a questo punto. L'azienda ha infatti comunicato vendite per 2,64 miliardi di dollari, con un incremento del 32% rispetto al valore di 2 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.

La crescita è stata consistente anche con riferimento al trimestre precedente: in questo caso l'aumento è stato del 18%. Tutto questo ha portato ad un nuovo risultato record in termini di utile operativo, incrementato del 40% circa rispetto a 12 mesi prima passando da 639 a 895 milioni di dollari USA.

Il dato in termini di utile netto è ancora più elevato: 838 milioni di dollari contro i 542 milioni del terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2017. Rispetto al trimestre precedente la crescita dell'utile netto è sempre significativa: +44% rispetto ad un trimestre che era già stato di notevole successo per NVIDIA.

Tutti i dati finanziari, nel complesso, mostrano lo stato di salute di NVIDIA che è stata capace negli ultimi anni di incrementare sensibilmente il volume complessivo delle proprie vendite, in modo parallelo alla crescita nel valore delle proprie azioni. Evidenziamo nel dettaglio come siano le soluzioni GeForce destinate ai giocatori quelle che hanno inciso per la maggiore, con un fatturato di 1,56 miliardi di dollari. Molto bene anche le vendite di GPU destinate all'utilizzo nei datacenter, con vendite per 501 milioni di dollari per una crescita del 109% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Forte crescita anche per le vendite di soluzioni della famiglia Tegra, con un fatturato pari a 419 milioni di dollari e un incremento annuale del 74%. A chiudere il dato sul settore automotive, nel quale NVIDIA punta molto in termini di crescita futura: le vendite sono state pari a 144 milioni di dollari, con una crescita del 13% rispetto allo stesso periodo di 12 mesi fa.

Le stime per il quarto trimestre dell'esercizio fiscale 2018, che comprende il periodo da novembre 2017 a gennaio 2018, prevedono un fatturato atteso in 2,65 miliardi di dollari con un margine operativo lordo attorno al 60%