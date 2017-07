Foxconn annuncia la costruzione di uno stabilimento produttivo in Wisconsin

Foxconn, la società taiwanese che fornisce componenti e servizi di assemblaggio a realtà come Apple, BlackBerry, Nintendo e Microsoft, ha ufficialmente annunciato l'apertura di uno stabilimento produttivo in Wisconsin nel contesto di un investimento di 10 miliardi per la produzione in territorio americano.

Secondo le informazioni divulgate, la nuova fabbrica dovrebbe poter dare lavoro direttamente ad almeno 3000 persone, ma con prospettive di espansione che potrebbero portarla a creare fino a 13 mila posti di lavoro. Si tratterebbe di un risultato importante per l'agenda del presidente Trump nella sua crociata per riportare le attività produttive e i posti di lavoro in USA.

Trump che non perde occasione per mostrare la sua sgargiante personalità anche in questa occasione: "Se non fossi stato eletto, non avrebbe speso 10 miliardi per le fabbriche in America" ha dichiarato riferendosi al CEO di Foxconn Terry Gou.

Lo scorso mese Foxconn aveva comunicato in occasione dell'incontro annuale con gli azionisti di aver preso in considerazione un investimento di 10 miliardi di dollari in sette stati americani: Illinois, Indiana, Pennsylvania, Ohio, Michigan e Texas, oltre il Wisconsin.

Lo stabilimento sarà dedicato alla produzione di pannelli LCD di grandi dimensioni che saranno verosimilmente usati per la realizzazione di televisori. Il CEO di Foxconn ha comunque comunicato che Apple è interessata ad investire nella nuova fabbrica e non è da escludere, pertanto, che la produzione possa essere in futuro espansa anche a quella dei display di piccole dimensioni.