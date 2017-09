Gestione finanziaria, le aziende migrano verso il cloud più velocemente del previsto

Un cambiamento importante sta avendo luogo nel modo in cui le aziende selezionano le applicazioni di gestione finanziaria, con una migrazione verso il cloud che si sta verificando più velocemente del previsto. E' un recente sondaggio condotto dalla società di analisi di mercato Gartner tra gli alti dirigenti finanziari di varie società sparse per il mondo a delineare la situazione, individuando che entro il 2020 il 36% delle aziende farà uso del cloud per supportare più della metà dei loro sistemi di registrazione delle transazioni.

Gartner ha intervistato 439 dirigenti da gennaio a marzo 2017 per indagare le loro prospettive tecnologie, l'influenza del'IT, le necessità e le priorità negli investimenti di tecnologia. Di questi, 410 hanno già implementato soluzioni cloud per la gestione delle prestazioni finanziarie e di business.

Secondo il sondaggio le aziende di tutte le dimensioni si stanno spostando verso soluzioni cloud, sia per quanto riguarda le applicazioni finanziarie core, sia per i sistemi di registrazione transazionale, con una spinta che si fa sempre più forte anno dopo anno. Il sondaggio evidenzia inoltre come le organizzazioni più piccole e di dimensioni medie adottino il cloud più velocemente delle realtà più grandi, con il 44,6% delle piccole organizzazioni, il 37,7% delle realtà medie e il 40,4% delle grandi organizzazioni che pianificano d passare al cloud nel corso dei prossimi tre anni.

John Van Decker, research vice president per Gartner, commenta: "Abbiamo scoperto che la maggior parte dei clienti sono interessati solamente all'opzione cloud. Molte aziende che attualmente usano soluzioni on-premise vogliono muoversi verso soluzioni più nuove che mettono maggior controllo nelle mani dell'utente finale e riducono lo sforzo richiesto quando sono comparate agli aggiornamenti on-premise".

Gartner ha individuato che la gestione del capitale umano e i mercati procure-to-pay hanno già migrato le applicazioni verso il cloud, mentre mentre l'ufficio delle finanze è stato più lento nel passaggio anche per via dell'abituale riluttanza dei CFO a spostare le informazioni pertinenti al loro dipartimento sul cloud. Lo scenario è comunque in cambiamento, e una migrazione consistente si attende nel corso dei prossimi 5-10 anni.

"Il sondaggio di Gartner ha mostrato che il 93% delle aziende vede che il cloud sarà utilizzato nei prossimi anni utilizzato per la metà delle transazioni enterprise. Il cloud ha senza dubbio cambiato le regole del gioco per le applicazioni di gestione finanziaria del business. I vendor hanno risposto con nuove piattaforme nel cloud, e la maggior parte ha tolto enfasi dalle loro soluzioni on-premise, a favore di implementazioni cloud, che sono di maggior profitto e riducendo al contempo gli sforzi del supporto IT locale" sottolinea Van Decker.