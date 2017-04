Google Hire, nuovo progetto di Google per i recruiter

Google sta portando avanti in forma di test un nuovo progetto chiamato Google Hire, che ha lo scopo di rispondere alle esigenze dei recruiter e gestire le domande di impiego.

Google Hire è attualmente in uso presso società come Medisas, DramaFever e Pynt per accettare candidature per posizioni aperte. Google Hire è molto probabilmente sviluppato dal team di Bebop, una società di sviluppo software che l'azienda di Mountain View ha acquisito nel 2015.

Purtroppo i dettagli disponibili sono pochi e molto frammentari, e attualmente è difficile riuscire ad immaginare quale genere di funzionalità Hire sia in grado di offrire. E' tuttavia verosimile supporre che il progetto voglia essere una risposta agli strumenti della concorrenza come quelli offerti da LinkedIn e da società come Indeed e Greenhouse.

Hire è l'ultima proposta di una nuova serie di strumenti e servizi nati all'interno delle scuderie di Google. Recentemente è stato lanciato Aero, un aggregatore per servizi di ristorazione a domilcilio e per i servizi di manutenzione domestica in India, e Meet, una app di videoconferenza pensata per gli utenti business.