HP perfeziona l'acquisizione della divisione printing di Samsung

Nel corso della giornata di ieri HP Inc. ha annunciato il completamento dell'acquisizione delle attività di Samsung Electronics legate al mercato delle stampanti, con un'operazione del valore di 1,05 miliardi di dollari.

HP diventa così proprietaria del 100% della divisione printing di Samsung, assicurandosi inoltre gli oltre 6500 brevetti di Samsung legati all'ambito della stampa e un collettivo di forza lavoro di circa 1300 tra ricercatori ed ingegneri specializzati in tecnologia laser, elettronica di imaging, consumabili e accessori.

La divisione printer di Samsung impiega nel complesso circa 6000 persone e include stabilimenti produttivi in Cina, oltre a 50 uffici di vendita nel mondo. Di norma operazioni di questa portata conducono ad esuberi e posizioni ridondanti, ma ad ora HP non ha annunciato ancora alcuna misura di ridimensionamento della forza lavoro.

Secondo i termini dell'accordo, il colosso coreano si impegnerà inoltre in un investimento tra i 100 e i 300 miliardi di dollari mediante l'acquisto di quote di HP Inc. sul mercato aperto.

Dion Weisler, presidente e CEO di HP, ha commentato: "Insieme potremo costruiremo a partire oltre 30 anni di leadership nel mercato della stampa, per accelerare la nostra strategia, rivoluzionare nuove opportunità di mercato e offrire ai nostri clienti e ai partner soluzioni uniche e altamente innovative".

L'operazione rappresenta la base per una nuova strategia di HP mirata alla sostituzione delle fotocopiatrici obsolete utilizzate nelle aziende, con stampanti multifunzione che ora comprendono le soluzioni Samsung anche in formato A3. Proprio lo scorso anno HP ha presentato una nuova linea di stampanti A3 multifunzione con funzionalità di sicurezza e monitoraggio avanzate, basate su cloud e su analisi Big Data.