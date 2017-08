HTC starebbe valutando la cessione della divisione Vive e di altre parti dell'azienda

Le difficoltà finanziarie di HTC perdurano ormai da qualche anno. Il produttore taiwanese non è stato in grado di rispondere efficacemente alle pressioni del leader del settore telefonico, Samsung, e continua da tempo su una strada in ripida discesa. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza starebbe valutando un cambio di rotta che prevede la vendita di parti della società.

Una fonte di introiti che diventa sempre più consistente per la società è Vive, il visore per la realtà virtuale (il cui prezzo è stato di recente ridotto). Secondo indiscrezioni, riportate da Android Central, HTC starebbe valutando l'ipotesi di cedere tale divisione per rimettere a posto i conti.

Un'ulteriore ipotesi è che HTC possa vendere parti della società come le fabbriche, in maniera simile a quanto fatto da AMD con GlobalFoundries o da ASUS con Pegatron. HTC diventerebbe quindi un produttore fabless che si affiderebbe ad altre società per la produzione dei propri dispositivi.

Tra le ipotesi sul tavolo, la cessione della divisione Vive è quella che solleva più interrogativi. Dal momento che la divisione smartphone è in crisi da anni e non sembra destinata a risollevarsi, nonostante la produzione di terminali di buona qualità, la cessione di Vive segnerebbe di fatto il destino dell'azienda, che non avrebbe più fonti di guadagno consistente in futuro.

Seppur la realtà virtuale sia ancora una nicchia, le previsioni di mercato affermano che entro qualche anno diventerà molto più diffusa e HTC ha accumulato un know-how e un vantaggio temporale che la concorrenza dovrà colmare prima di poter competere ad armi pari. L'azienda di Peter Chou sembra quindi avere tutte le carte in regola per poter dire la sua nel mondo della realtà virtuale, ma sembra pronta ad abdicare a questo ruolo in favore di un immediato ritorno economico.

In ogni caso, queste indiscrezioni puntano tutte verso una riorganizzazione dell'azienda che potrebbe portare a renderla più snella e agile e, quindi, meglio in grado di rispondere alle esigenze del mercato odierno. Se questa porterà a una rinascita oppure a un mero prolungamento dell'agonia solo il tempo potrà dirlo.