Huawei continua a crescere nelle vendite di smartphone e punta ad Apple

Huawei è, tra gli operatori di mercato nel settore degli smartphone, una delle aziende a più rapida crescita: i più recenti dati trimestrali posizionano questa azienda tra le prime 3 a livello globale, distanziata unicamente da Samsung e da Apple che storicamente occupano le due posizioni di vertice in questo settore.

Huawei Consumer Business Group ha annunciato di aver completato la spedizione di 34,55 milioni di smartphone nel corso dei primi 3 mesi del 2017, un dato che rappresenta una crescita del 21,6% rispetto al corrispondente periodo del 2016. Nell'analizzare questo dato dobbiamo considerare come il mercato degli smartphone sia ancora caratterizzato da una crescita dei volumi dopo anni di balzi in avanti costanti, ma che ormai si sia giunti a tassi positivi a singola cifra.

La crescita nei volumi di vendita di Huawei è stata differente a seconda delle regioni globali. Cina e Europa i mercati con i tassi più contenuti, complice in questo una presenza che era già stata forte negli anni passati, con quote rispettivamente pari a +20% e +15%. Le spedizioni sono invece aumentate considerevolmente nel Sud-Est asiatico e nel Pacifico del Sud, con quote superiori al +70% rispetto all'anno precedenti.

E' significativa la presenza dell'azienda cinese nel settore degli smartphone di fascia alta, categoria che raccoglie i modelli venduti a un prezzo di 500 dollari o superiore. Huawei raccoglieva il 9,7% del totale di mercato a Febbraio 2017, superando quota 10% in 9 paesi tra cui Cina, Spagna, Italia, Tailandia, Malesia, Sudafrica e Polonia.

Sono dati importanti per un'azienda che è da pochi anni in questo settore, chiamata a continuare con una crescita che sino ad oggi è stata sostenuta a livello globale e che punta in modo chiaro a spodestare Apple della seconda posizione tra i top produttori di smartphone al mondo. Mantenendo ovviamente nel mirino la prima posizione di Samsung.