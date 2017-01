Il mercato PC registra ancora un calo nelle consegne per il 2016

Le consegne mondiali di sistemi PC sono arrivate a quota 72,6 milioni di unità nel corso del quarto trimestre 2016, facendo segnare una flessione del 3,7% rispetto al quarto trimestre del 2015. Se si considera l'intero anno le consegne arrivano a 269,7 milioni di unità, con un calo el 6,2% rispetto al 2015. E' dal 2012 che le consegne di sistemi PC calano sistematicamente ogni anno. E' la società di analisi di mercato Gartner a tratteggiare la situazione.

Se ci riferiamo ai dati raccolti da IDC, pur leggermente differenti, troviamo una ulteriore conferma: 70,2 milioni di unità consegnate nell'ultimo quarto del 2016 con un calo dell'1,5% anno su anno, e un volume di consegne di 260 milioni di unità per l'intero anno con una flessione del 5,7%.

Mikako Kitagawa, analista per Gartner, commenta: "La stagnazione nel mercato PC si è protratta nel quarto trimestre 2016 con le vendite delle festività generalmente deboli per via di cambiamenti fondamentali nelle abitudini d'acquisto nel mercato PC. Quest'ultimo è rimasto statico per via dei miglioramenti tecnologici non sufficienti a condurre una reale crescita del mercato. Ci sono stati form factor innovativi come i 2-in-1 e i notebook ultraportatili, e una crescita autonomie operative. Una porzione del mercato è cresciuta significativamente, spinta dagli utenti più appassionati che tuttavia non sono sufficienti da poter trainare una crescita dell'intero mercato nel suo complesso". L'analista osserva infatti come vi sia un'ampia porzione del mercato costituita da quegli utenti che utilizzano il PC non con particolare frequenza e che, anzi, sono piuttosto legati allo smartphone e che allungano inevitabilmente il ciclo di vita del proprio PC.

Secondo l'analista di IDC, Loren Loverde, il mercato potrebbe comunque aver trovato un fondo: "I risultati del quarto trimestre rafforzano le nostre aspettative di una stabilizzazione del mercato e forse di una piccola ripresa. La contrazione a cui abbiamo assistito negli ultimi cinque anni sembra dissiparsi, con gli utenti che tornano ad aggiornare i propri sistemi. Abbiamo una buona opportunità di crescita per i PC tradizionali nei mercati commerciali, mentre il segmento consumer dovrebbe anch'esso migliorare a fronte di una minor pressione dai mercati smartphone e tablet, in rallentamento".

Guardando più da vicino l'area EMEA, Gartner osserva un volume di consegne di oltre 21,9 milioni di pezzi nel quarto trimestre dell'anno, con una flessione del 3,4% anno su anno. Le consegne PC per il mercato consumer sono state spinte in particolar modo dalle buone vendite ottenute nel periodo del Black Friday e particolarmente sui notebook, sugli ultraportatili, sui form factor ibridi e sui PC da gioco. Windows 10 ha inoltre catalizzato una buona spinta per la crescita del segmento business.

Ai vertici dela classifica dei migliori produttori, sia trimestrale, sia annuale, si colloca Lenovo grazie ad una crescita robusta in Nord America e nell'area EMEA. Il produttore cinese ha consegnato 55,9 milioni di sistemi PC ne corso dell'anno, con un market share del 20,7%. Il risultato rappresenta comunque un piccolo calo (-2,4%) rispetto al 2015, dovuto principalmente alle prestazioni sul mercato asiatico. Prendendo a riferimento i dati raccolti da Gartner l'unico produttore di rilievo a registrare una crescita nelle consegne, sul confronto tra 2016 e 2015, è Dell con un +2,6%.