Il mercato smartphone crescerà ancora nei prossimi 5 anni, superstar i dispositivi con schermi ampi

Una nuova previsione della società di analisi di mercato IDC tratteggia un quadro positivo per le vendite globali di smartphone per gli anni a venire, con una crescita positiva fino almeno al 2021. Una crescita comunque più lenta rispetto a quanto abbiamo assistito negli ultimi anni: IDC calcola infatti che le consegne passino dai 1,47 miliardi di pezzi venduti nel 2016 a 1,7 miliardi nel 2012 a testimonianza di un mercato globale comunque ormai maturo. Nel 2016 il mercato degli smartphone ha registrato per la prima volta una crescita a singola cifra, con un +2,5% rispetto al 2015. IDC crede comunque che la combinazione della domanda proveniente da nuovi utenti assieme ad un ciclo di sostituzione di 2 anni circa sia sufficiente a poter mantenere un tasso di crescita annuale composto sui 5 anni del 3,3%.

Ryan Reyth, analista che per IDC si occupa nello specifico del mercato dei dispositivi mobile, commenta: "Il grande punto di flesso che tutti cercano è quando il mercato smartphone mostrerà il primo calo su base annuale. Crediamo che i due principali catalizzatori al prosieguo della crescita siano gli utenti novizi e i cicli di vita di due anni. Alla fine del 2016 abbiamo stimato che circa la metà della popolazione mondiale faccia uso di uno smartphone, il che lascia moltissimo spazio per altri utenti novizi. E nonostante altissimi livelli di saturazione nei mercati maturi come il Nord America, l'Europa Occidentale, la Corea e il Giappone, vediamo che la maggior parte degli utenti sostituisce lo smartphone ogni due anni circa. Ci aspettiamo che queste tendenze perdurino per il periodo per il quale abbiamo elaborato la previsione".

La porzione di fascia alta del mercato smartphone non mostra segni di rallentamento e anzi IDC si aspettiama che i prezzi medi di vendita di uno smartphone vadano a crescere più del 7% nel 2017. L'offerta di phablet premium da parte di vari produttori sembra essere la principale forza motrice a supporto della crescita dei dispositivi con schermi da 5,5 pollici e superiori che si preparano ad un +34% nel corso del 2017. I prezzi medi di vendita di questi dispositivi dovrebbero anch'essi incrementare del 9% con l'arrivo delle nuove punte di diamante dei vari produttori.

E' interessante osservare come la fame per dispositivi con schermi di ampie dimensioni non mostri alcuna titubanza, con i phablet che costituiranno il 40% circa del mercato per la fine del 2017. Guardando al 2021 questa categoria di prodotti rappresenterà il 51% del mercato a testimonianza che "grande è meglio" per la maggior parte del pubblico.

I rapporti di forza per quanto riguarda il market share dei sistemi operativi restano invece pressoché immutati. Apple detiene tra il 14% ed il 15% del mercato con il suo iOS, mentre Android si aggiudica il restante 85%.