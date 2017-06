Il titolo AMD vola e le GPU Radeon registrano il tutto esaurito, merito di Ethereum

Il titolo di AMD sta vivendo un buon periodo in Borsa negli ultimi mesi. Grazie alla presentazione dei nuovi processori Ryzen, l'azienda di Sunnyvale è riuscita ad invertire la rotta e a riguadagnare la fiducia di analisti e investitori, che l'hanno premiata acquistando il titolo e aumentandone, di conseguenza, il valore. A quanto sembra, però, a contribuire a questo momento positivo è anche la comunità Ethereum, che acquista le schede video Radeon in grandi quantità.

Le schede AMD Radeon con architettura CoreNext sembrano infatti particolarmente efficaci nel mining della criptovaluta e questo ha causato una corsa agli acquisti delle schede, sia sul mercato dell'usato che del nuovo. In quest'ultimo caso, però, la domanda è stata talmente forte da far esaurire le scorte ad AMD. La domanda sull'usato ha portato i prezzi alle stelle e si registrano addirittura casi di schede vendute ad un prezzo superiore rispetto a quello di listino.

Proprio in questi giorni era circolata l'ipotesi che sia AMD che NVIDIA proponessero GPU dedicate per il mining, e il Computex non ha mancato di far notare come l'attenzione verso il mining dell'industria dei componenti sia alta con esempi come la ASRock H110 Pro BTC+.

Questa corsa agli acquisti sembra giustificata dalla velocità con cui si rientra dell'investimento fatto: 1000$ in schede video AMD Radeon vengono ripagati in soli due mesi, dopo i quali inizia il guadagno - che, come è facile intuire dalla velocità di rientro, può essere notevole. Di contro, invece, chi ha venduto azioni AMD credendo che il titolo non sarebbe salito ulteriormente ha fatto pessimi affari: come riporta Reuters, le perdite virtuali di chi ha venduto azioni AMD dall'inizio dell'anno ammontano a 125 milioni di dollari, mentre le perdite stimate per lo scorso anno sono di oltre 700 milioni.