Imagination Technologies pensa alla cessione in blocco

Dopo aver perso il suo cliente principale, messo in vendita il gruppo di progettazione SoC e il comparto che si occupa della gestione della proprietà intellettuale MIPS, Imagination Technologies Group ha deciso di mettere in vendita in blocco l'intera società.

Dopo aver ricevuto manifestazioni di interesse da varie parti, il consiglio di amministazione di Imagination Technologies ha avviato un processo formale di vendita per l'intera società, avviando i confronti preliminari con i potenziali offerenti. Le possibilità di acquisizione sono varie, anche se il valore di Imagination è sensibilmente calato dopo che Appleha scelto di non avvalersi più delle sue tecnologie.

Non è da escludere che la società possa essere venduta a pezzi - come già è sembrato nelle scorse settimane - e anche a forte sconto perché il valore delle divisioni MIPS ed Ensigma non è particolarmente consistente in particolare per via del fatto che il catalogo di proprietà intellettuali MIPS è stato venduto ad un consorzio che include anche ARM e anche perché l'architettura MIPS non ha riscosso l'interesse di molte realtà nel passato recente, senza particolari "socket win".

Il valore della proposta di Imagination risiede nella divisione che si occupa delle tecnologie grafiche. Anche Intel è stato un investitore di rilievo, vendendo però la sua partecipazione nella società nel 2015. Apple sarebbe stato l'acquirente più logico di Imagination perché continua ad essere azionista della società, ma la decisione di sviluppare internamente le tecnologie GPU per i SoC di prossima generazione sembra gettare più di qualche dubbio su questa eventualità.

La ragione più probabile per l'acquisizione di Imagination è il suo catalogo di proprietà intellettuali e vi sono svariate realtà che potrebbero essere interessate ad Imagination come ad esempio i produttori di telefoni cellulari che realizzano i propri SoC (Samsung o Xiaomi, ad esempio) o ancora altri produttori di SoC come Mediatek che potrebbero guadagnare un vantaggio competitivo. Imagination potrebbe rappresentare un obiettivo appetitoso anche per una realtà come Google.