Intel chiude la divisione al lavoro sui dispositivi indossabili

Intel avrebbe deciso di chiamarsi fuori dal mercato dei dispositivi indossabili con la chiusura della divisione che si è occupata delle attività legate al fitness tracker e allo smartwatch Basis. CNBC, riferendosi a fonti vicine all'argomento, afferma che la società di Santa Clara ha eliminato la divisione circa due settimane fa e licenziato gli ultimi dipendenti, nel contesto di una rifocalizzazione su tecnologie avanzate più attuali.

Nel corso del 2014 Intel aveva acquisito il produttore di smartwatch Basis per rafforzare l'offerta di prodotti indirizzati verso il monitoraggio delle condizioni di salute e forma fisica. Era il periodo in cui Intel aveva rilasciato le piattaforme Quark ed Edison, entrambe in risposta alle soluzioni realizzate da Qualcomm e Texas Instruments proprio per il mercato degli indossabili. L'acquisizione di Basis è poi stata seguita da un'altra operazione di fusione con Recon, che progetta e realizza hardware HUD - Head Up Display per gli amanti dello sport

Già nel mese di novembre erano circolate alcune indiscrezioni che indicavano un ridimensionamento della divisione wearable di Intel, voci immediatamente smentite dalla società la quale aveva inoltre precisato che altri prodotti erano in lavorazione per accompagnare il lancio dell'orologio TAG Heuer Connected e degli occhiali Oakley Radar Pace. Secondo quanto riferisce ora CNBC, però, Intel avrebbe tagliato l'80% della divisione più o meno proprio in quel periodo. Ad un numero non precisato di impiegati è stata offerta un'altra posizione, ma non è dato sapere quante persone siano effettivamente rimaste in azienda.

Le risorse sarebbero state dirottate verso soluzioni di realtà aumentata. Intel, nonostante tutto, continua a promuovere le sue tecnologie per dispositivi indossabili mediante una pagina web dedicata alle collaborazioni in corso con Tag Heuer, New Balance e Oakley e con una speciale attenzione verso Curie, la piattaforma di microcomputing pensata per stimolare lo sviluppo delle tecnologie indossabili.