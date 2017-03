Jamboard, la lavagna digitale di Google in commercio a 4999 dollari

La Jamboard di Google, la "lavagna" digitale che mira a competere con Surface Hub di Microsoft e Sparkboard di Cisco, sarà presto commercializzata ad un prezzo di 4999 Dollari. Google riesce a mantenere la promessa, fatta in occasione della presentazione di Jamboard avvenuta lo scorso ottobre, di mantenere il prezzo di mercato al di sotto dei 6000 Dollari.

Rispetto alle due concorrenti si colloca ad un prezzo non molto distante dai 4990 dollari della Sparkboard da 55 pollici di Cisco e sensibilmente più sotto del prezzo di partenza di 8999 dollari di Surface Hub. L'approdo sul mercato è fissato per il mese di maggio.

La Jamboard di Google, anch'essa da 55 pollici, includerà due stili e un cancellino, oltre ad un supporto da parete e a un carrellino per la movimentazione. Il dispositivo offre un display touch 4K con sistema di riconoscimento della scrittura manuale e una fotocamera 2K per le comunicazioni in telepresenza. Fulcro della lavagna digitale sono ovviamente le applicazioni di produttività e collaborazione della suite cloud di Google, assieme a Google Cast per la condivisione e collaborazione con utenti da remoto. E la Jamboard in realtà rappresenta proprio una iniziativa enterprise allo scopo di spingere la sua suite di strumenti cloud-based nel mondo aziendale in maniera significativa.

I 4999 dollari, comunque, sono solamente il costo di acquisto per il dispositivo. La gestione ordinaria e le commissioni di supporto avranno un costo di ulteriori 600 dollari l'anno, che possono scendere a 300 dollari nel caso in cui la Jamboard venga ordinata entro la fine di settembre. Cisco Sparkboard da 55 pollici ha invece un costo di gestione mensile di 199 dollari, cioè poco meno di 2400 dollari all'anno.

Al di là del costo, tuttavia, l'ago della bilancia per molte aziende ed uffici sarà rappresentato dal pacchetto di strumenti software nel quale hanno già investito. Microsoft, con il suo Office, ha a lungo dominato il mercato anche se negli ultimi anni l'azienda di Mountain View è riuscita a guadagnare un po' di terreno.