L'Intelligenza Artificiale per valutare l'impatto delle dichiarazioni di Trump sui mercati globali

Con un tempismo perfetto, proprio nel giorno dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, la società londinese Digital Fintech ha lanciato una app che genera avvertimenti per le attività di trading sulla base dei commenti pubblicati sui canali social del nuovo presidente degli USA.

Controllare l'account twitter personale di Trump è diventato un regolare passatempo per i gestori di fondi d'investimento e trader che ogni giorno muovono miliardi di dollari sui mercati azionari, dei cambi e delle materie prime. Del resto il 2016 ci ha lasciato ben comprendere quanto i social network siano capaci di condizionare il pensiero delle masse: una prospettiva che può avere un impatto significativo nel mondo degli investimenti e sui mercati globali.

Nelle scorse settimane alcuni commenti e prese di posizione del presidente-eletto hanno portato in svariate occasioni a veri e propri scossoni su singoli titoli del mercato azionario americano. Una delle vicende più note riguarda le società areonautiche Lockeed Martin e Boeing, che hanno visto le proprie azioni crollare da un giorno all'altro per via di alcuni tweet in cui Trump ha dichiarato di voler cancellare gli ordini di nuovi caccia F-35 e del nuovo Air Force One, per via dei costi "fuori controllo".

Gareth Mann, CEO di Digital Fintech, ha spiegato che la società sfrutta le tecnologie di intelligenza artificiale per distinguere i messaggi in cui viene semplicemente menzionata una società da quelli che contengono dichiarazioni che potrebbero muovere il mercato.

"Si tratta di analisi d'impatto. Possiamo far sapere quando Trump twitta, possiamo far sapere quando menziona una particolare azione o quando menziona un'azione e un Paese. Ma se egli afferma, per esempio, di essere in viaggio su un Boeing 747, il sistema non segnala nulla" ha spiegato Mann.