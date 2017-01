La legge di Moore rallenta e i wafer da 450mm non sono più una priorità

Il fermento e il desiderio di passare ai wafer da 450mm di diametro, che qualche anno fa sembravano essere dietro l'angolo, si sono ora completamente esauriti. Che cosa è successo? Non molti anni fa i principali produttori di chip auspicavano una rapida disponibilità dei macchinari di produzione capaci di gestire wafer da 450mm di diametro, credendo che fosse necessario trovare un modo alternativo di incrementare le vendite se il settore avesse mostrato l'incapacità di tenere il passo con la Legge di Moore.

Allora si formò il Global 450 Consortium, un programma di ricerca e sviluppo che ha coinvolto Intel, TSMC, Globalfoundries, IBM, Samsung e il SUNY Polytechnic Institute, con lo scopo di determinare l'effettiva fattibilità tecnica del passaggio a 450mm. Paul Kelly, responsabile iniziative consorziali per il SUNY Polytechnic, ha sottolineato: "L'intento del programma era determinare strettamente se fosse tecnicamente possibile affrontare il passaggio ai 450mm. Tutti i partecipanti sono rimasti soddisfatti dalla prospettiva di passare ai 450mm qualora si rivelasse necessario. In questo senso il programma è stato un successo anche se tutti hanno concordato sul fatto che non è il momento giusto per passare ai 450mm".

Ma negli ultimi anni la Legge di Moore ha iniziato a mostrare qualche segno di affanno e, parallelamente, il settore dei semiconduttori ha attraversato un periodo di crescita modesta. Si tratta di una situazione che non ha portato alla necessità di una forte espansione della capacità di produzione come è avvenuto in passato. Ciò significa che l'eventuale passaggio alla produzione con wafer di dimensioni maggiori comporterebbe inevitabilmente il "pensionamento" degli stabilimenti che operano con wafer da 300mm, pena una sovraproduzione che non potrebbe essere assorbita dal mercato.

In altri termini il passaggio verso wafer di maggiori dimensioni andrebbe a ridurre considerevolmente la domanda per i macchinari di produzione, andando a danneggiare il business delle aziende specializzate proprio nello sviluppo e assemblaggio di questi macchinari. E' verosimile che il passaggio verso i 450mm non sarà più argomento di dibattito per i prossimi cinque o dieci anni e comunque non fino a quando la domanda da parte del settore e gli interessi dei produttori di macchinari riusciranno a convergere.