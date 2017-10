Mercato PC: dodicesimo trimestre in calo, ma forse in fase di stabilizzazione

Il mercato PC vede per il terzo trimestre dell'anno un volume di consegne di circa 67 milioni di pezzi. Su questo dato concordano le due principali società di analisi di mercato, IDC e Gartner, sebbene vi sia poi una discordanza sul confronto rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

IDC, in particolare, parla di una flessione dello 0,5%, mentre secondo Gartner la differenza sarebbe più consistente e pari al 3,6%. Lo scostamento è dovuto alle differenti proiezioni elaborate lo scorso anno, quando IDC stimò consegne di 67,5 milioni di pezzi, mentre pr Gartner furono 69,5 milioni. Al di là di questa discrepanza, le due società concordano comunque sul quadro generale del mercato.

E si tratta di un mercato che, pur facendo segnare il 12esimo trimestre consecutivo di consegne in calo, sembra aver iniziato a trovare una stabilizzazione. In particolare in alcune regioni chiave, come l'area EMEA, il Giappone e l'America Latina, anche se la situazione complessiva viene zavorrata verso il basso dagli Stati Uniti che vedono un significativo calo delle consegne nel confronto anno su anno (-10% per Gartner, -3,4% per IDC).

Il terzo trimestre ha comunque visto l'aggravarsi della limitata disponibilità di memorie DRAM, con il conseguente aumento dei prezzi che ha avuto impatto sul mercato dal momento che i produttori riflettono gli aumenti sul pubblico evitando di assorbirli. Per quanto riguarda le memorie la situazione resterà invariata fino almeno alla fine del 2018, ma servirà qualche tempo in più perché sul mercato PC si possano riscontrare gli effetti di un nuovo calo dei prezzi dei componenti.

Sul fronte dei produttori il terzo trimestre vede un sostanziale pareggio tra HP e Lenovo, anche se tuttavia quest'ultimo sta vivendo una tendenza in calo con flessione nelle consegne in otto degli ultimi dieci trimestri, mentre HP ha registrato cinque trimestri consecutivi di crescita a livello globale.