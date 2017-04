Mercato PC: per IDC si stabilizza, per Gartner è ancora in calo

IDC e Gartner hanno rilasciato il resconto dell'analisi del mercato PC relativa al primo trimestre dell'anno: se le valutazioni delle due società di analisi di mercato solitamente convergono -seppur con qualche piccola discrepanza nei dati- in questo caso abbiamo due pareri abbastanza contrastanti.

IDC è quella che esprime il risultato più ottimista, con una crescita anno su anno dello 0,6% per un volume totale di 60,3 milioni di pezzi venduti. IDC sottolinea che le stime preliminari avevano tratteggiato una flessione dell'1,8%: la piccolissima crescita invece riscontrata segna un ritorno alla positività che manca dal primo trimestre del 2012.

Sebbene Gartner indichi un volume di vendite superiore, pari a 62,2 milioni di unità, il confronto rispetto allo stesso trimestre di un anno fa parla di un calo del 2,4%. Gartner rimarca un ulteriore dettaglio negativo: è dal 2007 che il mercato non registra un volume di consegne trimestrale inferiore ai 63 milioni di unità.

Le due società non concordano nemmeno sul leader di mercato: secondo Gartner lo scettro va a Lenovo, con 12,3 milioni di sistemi consegnati e un market share del 19,9%, mentre per IDC è HP a conquistare il primato, con 13,1 milioni di pezzi e un market share del 21,8%.

La differenza tra le due analisi va principalmente riscontrata nel modo in cui le due società considerano il mercato "PC": per IDC rientrano nella categoria i sistemi Desktop, Notebook e Workstation ma non Tablet, Server e 2-in-1, mentre Gartner include anche i 2-in-1 ma non i tablet o i dispositivi come Chromebook.

Entrambe le società, comunque, concordano sul quadro generale del mercato: a trattenere la crescita e a rallentare quindi la stabilizzazione e la ripresa, sono le insoddisfacenti vendite del mercato consumer con il pubblico che ancora decide di rimandare l'aggiornamento delle proprie macchine. Il mercato professionale e business invece mostra segnali incoraggianti, ma comunque non sufficienti a compensare il calo delle vendite consumer.