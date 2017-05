Mercato tablet, l'inesorabile declino non si arresta

Le consegne mondiali di dispositivi tablet sono andate incontro ad una nuova contrazione nel primo trimestre del 2017, con un volume di consegne di 36,2 milioni di pezzi che rappresentano un calo dell'8,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La società di analisi di mercato IDC, che ha curato la ricerca, sottolinea come ci si stia trovandi davanti al decimo trimestre consecutivo di flessione anno-su-anno per il mercato dei sistemi tablet, con gli ultimi cinque ad aver registrato un calo a doppia cifra.

IDC opera la distinzione tra "detachable tablet" e "slate tablet": i primi sono quelli provvisti di tastiera (staccabile) che continuano a far registrare volumi in crescita, mentre i secondi sono tablet tradizionali che hanno visto nel 2014 il momento di picco delle consegne e ora invece soffrono di un netto declino, che la società di analisi di mercato crede prosegurà ancora per diverso tempo.

Ryan Reith, program vice president Worldwide Quarterly Mobile Device Trackers per IDC, commenta: "Come molti sanno il mercato tablet è stato creato nel 2010 con il lancio di iPad, nonostante altri tentativi senza successo da parte di altri produttori. Il tasso con cui il mercato tablet è cresciuto dal 2010 al 2013 è stato ben differente da quanto visto in precedenza con altri dispositivi orientati al pubblico dei consumaotri. Appare per molte ragioni che i consumatori siano diventati meno disponibili ad aggiornare questi dispositivi, o in alcune situazioni a comprarli del tutto. Continuiamo a credere che la principale motivazione di ciò è la crescente dipendenza dagli smartphone, accanto ad un progresso abbastanza limitato in termini di tecnologia e form factor".

Consegne 1Q17 Quote di mercato 1Q17 Consegne 1Q16 Quote di mercato 1Q16 Crescita anno-su-anno Apple 8,9 24,6% 10,3 25,9% -13,0% Samsung 6,0 16,5% 6,0 15,2% -1,1% Huawei 2,7 7,4% 2,0 5,1% 31,7% Amazon.com 2,2 6,0% 2,2 5,6% -1,8% Lenovo 2,1 5,7% 2,2 5,5% -3,8% Altri 14,4 39,8% 16,9 42,7% -14,7% Totale 36,2 100,0% 39,6 100,0% -8,5% Consegne espresse in milioni. Fonte: IDC Worldwide Quarterly Tablet Tracker, 4 Maggio 2017

Contemporaneamente a questa altalena di crescita, picco e crollo del mercato tablet, il mercato dei personal computer ha vissuto una delle peggiori contrazioni della sua storia. Nel primo trimestre del 2017 il mercato dei PC tradizionali è tornato ad una crescita, seppur molto contenuta, per la prima volta dal primo trimestre del 2012.

Apple ha egistrato il tredicesimo trimestre consecutivo di flessione pur confermandosi leader di mercato nel primo trimestre 2017 e lasciandosi alle spalle Samsung. Interessante osservare la crescita di Huawei, del 31,7% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa per un volume di consegne di 2,7 milioni di pezzi che le permettono di conquistare il gradino più basso del podio.