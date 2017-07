Microsoft conferma la riorganizzazione interna dei team di vendite e marketing, ma nessun licenziamento

Microsoft ha confermato la nuova riorganizzazione che è stata anticipata nei giorni scorsi dal Wall Street Journal e di cui abbiamo parlato nel corso della giornata di martedì. La società ha inviato un memo agli impiegati per avvertirli di un rimescolamento in vista per le divisioni di marketing e vendite ma, contrariamente alle indiscrezioni della prima ora, non ha fatto cenno ad alcun licenziamento.

Con l'anno fiscale 2017 che si avvia alla conclusione - l'anno fiscale di Microsoft inizia infatti a luglio - la società si prepara ad un'altra ristrutturazione. Negli ultimi anni la società di Redmond ha portato avanti alcune campagne di ridmensionamento del personale, principalmente per via della chiusura della divisione smartphone.

A confermare la riorganizzazione interna sono stati il Chief Marketing Officer Chris Capossela e gli Executive Vice President Judson Althoff e Jean-Philippe Courtois. I memo che gli executive hanno inviato ai rispettivi gruppi non hanno citato alcun licenziamento. Althoff lavora con i partner per la diffusione della tecnologia Microsoft, mentre Courtois si occupa di coordinare le vendite globali, il marketing ed i servizi per i 122 uffici sparsi nel mondo.

La riorganizzazione interna avviene ad un anno da quando Courtois ed Althoff sono stati messi a capo delle operazioni di vendite globali dopo l'addio del precedente Chief Operating Officer Kevin Turner. Da allora l'obiettivo di entrambi è di rendere i servizi Microsoft Azure un punto chiave della strategia di vendite della compagnia.