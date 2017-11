Niente matrimonio, da 105 milardi di dollari, tra Qualcomm e Broadcom

Nei giorni scorsi abbiamo segnalato l'interesse di Broadcom per Qualcomm, con la proposta di acquisizione della seconda da parte della prima che era in fase di valutazione avanzata. Il consiglio di amministrazione di Qualcomm ha però rifiutato l'offerta, considerata non adeguata a fronte dell'attività di business attuale e previsto per il futuro da parte dell'azienda americana. C'è inoltre incertezza circa tutte le problematiche legate

E' significativo che Qualcomm abbia annunciato il rifiuto segnalando come il proprio consiglio di amministrazione compatto abbia negato il consenso: la valutazione di Broadcom era di un acquisto per un controvalore di 105 miliardi di dollari USA, tra azioni e contante: ogni azionista Qualcomm avrebbe ricevuto 60 dollari in contante e 10 dollari di controvalore delle azioni Broadcom, per un premio di circa il 28% rispetto al valore delle azioni Qualcomm registrato il 2 novembre.

E' opinione del consiglio di amministrazione Qualcomm che la proposta, non richiesta, non valuti correttamente sia l'attività attuale di Qualcomm sia le prospettive di crescita future, in particolar modo legate alla prevista diffusione di connettività 5G a livello globale.

Broadcom, che è azienda più piccola di Qualcomm sia in termini di fatturato annuale sia di numero di dipendenti, è interessata all'acquisizione per via delle tecnologie LTE e 5G che sono a disposizione di Qualcomm. Oltre a questo è da evidenziare come Qualcomm stia completando l'acquisizione di NXP, azienda impegnata nelle tecnologie legate ai sistemi di guida autonoma e ai veicoli elettrici. Difficile che nei prossimi giorni vi possa essere una gara al rialzo, ma la cosa non dovrebbe sorprenderci: vedremo come Broadcom deciderà di rispondere a questo primo rifiuto.