Panasonic leader nel segmento rugged, che cresce del +176%

VDC Research certifica il primato diper quanto riguarda i dispositivi appartenenti al segmento dei "robusti", ovvero rugged. La gamma Toughbook del produttore nipponico infatti èper vendite, con ben ilper quanto riguarda i portatili.

Non si parla però solo di portatili, dal momento che la prima posizione è detenuta anche nel mercato tablet (56%). Panasonic si è distinta per il suo impegno in questo ambito, presentando molti dispositivi e focalizzandosi anche su prodotti come tablet con lettori di codice a barre per gli operatori della logistica e dei trasporti.

Nello scattare un'istantanea del mercato bisogna prendere in considerazione anche la rapidissima espansione dello stesso: se, infatti, i notebook "tradizionali" vedono una crescita in negativo pari al -6,4% e il mercato smartphone cresce del 7,2% nel 2016, il mercato dei dispositivi rugged è arrivato a segnare un +176% rispetto al 2015. Essendo prodotti indirizzati prettamente ad un'utenza professionale e aziendale, questo dato fa capire come le aziende europee stiano investendo in macchine che possano garantire una certa durevolezza e resistenza.

A contribuire positivamente alla crescita del settore troviamo senz'altro l'innovazione in termini di fattori di forma: non solo notebook tradizionali, ma anche 2-in-1 con tastiera separabile dal tablet, che risultano quindi anche più facilmente sfruttabili in diversi contesti.