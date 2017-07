PC, tablet e smartphone: consegne stabili nel 2017, per la crescita si attende il 2018

Le previsioni di consegne complessive per PC, tablet e smartphone sono previste superare i 2,3 miliardi di unità nel 2017, volume che andrebbe a segnare una flessione dello 0,3% rispetto alle consegne dello scorso anno. Secondo la società di analisi Gartner, che ha elaborato la previsione, il mercato tornerà alla crescita nel 2018, con un incremento previsto dell'1,6%.

Ranjit Atwal, research director per Gartner, spiega: "Considerata nel complesso, la crescita dei dispositivi è stabile per la prima volta in molti anni. Le consegne PC sono leggermente più basse del previsto e quelle dei telefoni leggermente più alti, e il tutto porta ad una leggera revisione verso il basso rispetto alla previsione precedente".

Per quanto riguarda il mercato PC si prevede una contrazione del 3% nelle consegne, con un tasso di flessione che risulta però più lento rispetto a quanto si è visto negli anni recenti anche grazie ad una ondata di acquisti in qualche modo stimolata dall'arrivo di Windows 10. I prezzi per i componenti come memorie e SSD continuano a crescere, creando resistenze al mercato nel suo complesso. L'impatto del prezzo dei componenti è comunque ridotto per i compratori, dal momento che i produttori assorbono una parte dei costi nei loro margini, temendo l'alternativa di una riduzione delle quote in un mercato competitivo. Per i tablet, invece, si prevede una lenta e continua flessione per i prossimi anni.

"Chi compra PC continua ad anteporre qualità e funzionalità al prezzo. Molte aziende stanno concludendo il periodo di valutazione di Windows 10 e adottano più velocemente nuovi PC dal momento che identificano più chiaramente i benefici di una miglior sicurezza e di un hardware più recente" ha osservato Awal.

Sul versante smartphone si prevede invece una crescita del 5% nel 2017, per un volume di 1,6 miliardi di unità. La spesa dell'utente finale continua a spostarsi dai telefoni "utility" a basso costo verso gli smartphone di base e premium. Il mercato degli smartphone si mostra ora più dipendente da dispositivi nuovi capaci di offrire qualcosa di differente, con gli utenti che estendono i loro cicli di acquisto e hanno bisogno di uno stimolo in più per pensare ad un rimpiazzo del proprio dispositivo. Gli smartphone di base arriveranno a circa 686 milioni di pezzi nel 2017, con una crescita del 6,8% rispetto allo scorso anno.

E' però interessante osservare come l'installato base complessivo di questi dispositivi sia di circa 7 miliardi di unità. I produttori hanno bisogno quindi di cercare strade che permettano loro di aggiungere nuove funzionalità alla propria offerta così da poter proporre un vantaggio competitivo. Molte nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale e gli assistenti personali virtuali, sono gli ambiti dove c'è il maggior potenziale, anche se in questa fase l'esperienza che l'utente ha di queste nuove funzionalità è spesso al di sotto dello standard qualitativo che si riscontra nelle altre funzionalità del dispositivo. I costi da affrontare per poter innalzare velocemente lo standard è però non commisurato ai benefici ottenibili.

Commenta Atwal: "Nel breve termine il mercato continuerà ad essere mosso da passi avanti incrementali nelle tecnologie tradizionali, ma se si osserva il futuro da qui a tre o quattro anni, il mercato dei dispositivi inizierà ad assistere a significative variazioni nei pattern d'uso e nei form factor, specialmente con l'introduzione della tecnologia 5G"