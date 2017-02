Per acquistare Yahoo Verizon chiede un ulteriore sconto

L'acquisto di Yahoo da parte di Verizon è periodicamente oggetto di revisioni del prezzo al ribasso. La più recente, riportata da Bloomberg, vede un taglio di circa 250 milioni di dollari rispetto alla cifra inizialmente indicata dall'azienda che dovrebbe indicativamente essere pari a 4,8 miliardi di dollari.

Nel corso degli ultimi mesi sono emerse indiscrezioni della volontà di Verizon di rivedere al ribasso i termini dell'accordo, dopo che sono state diffuse informazioni di una violazione di sicurezza avvenuta a circa 500 milioni di account di utenti Yahoo risalente al mese di settembre 2014.

Una seconda violazione di sicurezza era avvenuto nel corso del 2013 e aveva interessato ben 1 miliardo di utenti Yahoo; in questo caso l'azienda americana aveva fornito informazioni circa 3 mesi dopo aver reso pubblico il primo attacco di settembre 2014.

L'accordo tra le due aziende verrà concluso presumibilmente nel corso del secondo trimestre 2017; inizialmente tale termine era stato previsto per il primo trimestre dell'anno, ma le problematiche scaturite dalle violazioni di sicurezza di cui Yahoo è stata vittima in passato hanno portato ad uno slittamento delle tempistiche.

L'acquisto di buona parte degli assets di Yahoo da parte di Verizon porterà alla creazione di una nuova azienda, indicata con il nome di Altaba Inc., nella quale andranno a confluire tutte le componenti di Yahoo non oggetto dell'acquisizione. E' ipotizzabile che Verizon voglia unire gli assets di Yahoo che andrà ad acquistare con quelli di AOL, così da costituire un terzo polo informativo e di servizi nel web che andrà a porsi in diretta competizione con Facebook e Google.