Pronto alla ripresa il mercato smartphone: per i prossimi anni si battaglierà sui display

La società di analisi di mercato IDC ha elaborato una nuova previsione relativa al mercato degli smartphone che traccia una piccola ma convincente ripresa nelle stime di consegne per il 2017, che dovrebbero crescere del 3% circa rispetto allo scorso anno. Nel 2016 la crescita a confronto con l'anno precedente era stata del 2,5%, facendo segnare il livello più basso mai raggiunto dal settore.

Secondo IDC il 2017 dovrebbe essere in grado di vedere un volume di vendite di 1,52 miliardi di smartphone, grazie a nuovi prodotti che hanno fatto e faranno il proprio ingresso sul mercato. L'ottimismo sembra orientare anche le previsioni per il futuro, con una crescita stimata del 4,5% per il 2018 grazie anche a migliori condizioni economiche per i mercati emergenti e al nuovo e atteso modello di iPhone di Apple.

Ryan Reith, responsabile dell'area Mobile Device per IDC, ha commentato: "Il 2016 è stato un anno interessante per gli smartphone, con alcuni mercati ad alta crescita in ombra e altri mercati maturi che hanno superato i tassi di crescita globali. Guardando avanti continuiamo a credere che vari fattori permetteranno al mercato degli smartphone di riguadagnare trazione. Anzitutto meno della metà della popolazione mondiale usa attualmente uno smartphone e mercati come il Medio Oriente e l'Africa, l'Europa Centrale e dell'Est e il Sud-Est Asiatico hanno moltissimo spazio di crescita. In aggiunta i consumatori continuano a chiedere sempre di più ai loro smartphone e ci aspettiamo di vedere un'ampia porzione dell'installato base che oggi usa dispositivi di fascia bassa iniziare a rivolgersi verso dispositivi più completi per esperienze più soddisfacenti. Il consumo di contenuti multimediali, i videogiochi, la realtà virtuale e aumentata e la connettività costante sono i catalizzatori di questa tendenza".

L'altro grande tema del settore degli smartphone è la serrata competizione per la fascia alta del mercato. Il lancio di Galaxy S8 e S8+ di Samsung ha fatto particolare clamore, ad ulteriore dimostrazione che il passo falso di Note 7 è stato solamente un piccolo contrattempo nella strategia del colosso coreano. Ovviamente c'è grandissima attesa per Apple, che per l'ultima parte del 2017 si prepara al più grande lancio prodotto della storia di iPhone, per celebrarne il decimo anniversario. Nel complesso i passi avanti a cui l'intero settore continua ad assistere nella computazione, nelle tecnologie display e di fotocamera e sul versante dello storage continueranno a rappresentare lo stimolo per gli utenti esigenti ed appassionati di aggiornare i propri dispositivi.

Anthony Scarsella, research manager per IDC, osserva: "Con la continua battaglia nella fascia alta, i produttori hanno bisogno di trovare un modo per innovare in anticipo al fine di attrarre nuovi utenti, aumentare le vendite e spingere i profitti. Le caratteristiche del display saranno il campo di battaglia per i prossimi anni, con LG e Samsung che hanno sparigliato le carte offrendo nuove soluzioni borderless a 18:9 e Apple cercherà di essere della partita più avanti. Con gli utenti che continuano a consumare contenuti sui loro dispositivi gli schermi saranno una parte integrante delle strategie di ciascun produttore. Dal flessbile al ripiegabile con tutto ciò che sta in mezzo, i 18:9 sembrano essere solo l'inizio di ciò che ci attende".