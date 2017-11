Qualcomm stringe accordi con Xiaomi, Oppo e Vivo: Snapdragon per tutti

Durante la recente visita di Donald Trump in Cina, Qualcomm ha siglato un accordo non vincolante con Xiaomi, Oppo e Vivo perché queste acquistino processori dal produttore statunitense per almeno 12 miliardi di dollari.

I tre colossi cinesi sono già da tempo clienti del produttore americano, che detiene da tempo lo scettro del mercato dei processori per smartphone. Il nuovo accordo, però, afferma che i tre produttori cinesi acquisteranno processori nei prossimi tre anni.

Vista la crescita (che sembra senza sosta) di tutte e tre le aziende, Qualcomm si è di fatto messa al riparo dalla poca concorrenza e, sebbene l'accordo non sia vincolante, fa intuire anche l'interesse delle tre aziende a proporre dispositivi dotati di processori di fascia elevata e compatibili con le più moderne tecnologie in fatto di reti.

Con questo accordo Qualcomm rafforza ulteriormente la sua posizione anche in un mercato strategico come quello cinese, che continua a crescere e nei prossimi sarà, insieme al mercato indiano, il principale motore della crescita a livello mondiale delle vendite nel mercato dell'elettronica di consumo. Con l'espansione di Xiaomi anche in Europa, poi, Qualcomm si assicura in via indiretta anche una maggiore presenza nel Vecchio Continente.