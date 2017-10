Samsung, 'crisi senza precedenti': si dimette il CEO

Samsung Electronics sta per perdere un altro dei dirigenti principali: Oh-Hyun Kwon, attuale CEO e Vice Chairman, ha annunciato che lascerà la compagnia il prossimo mese di marzo, proprio dopo l'annuncio degli ottimi risultati finanziari del terzo trimestre.

"È una cosa su cui riflettevo da parecchio tempo. Non è stata una decisione semplice, ma sento di non poter più rimandare. Visto che ci siamo trovati di fronte ad una crisi senza precedenti credo che sia arrivato il momento per la compagnia di ricominciare con un nuovo spirito e una leadership giovane che sappia rispondere meglio alle sfide che emergono dall'industria IT".

La crisi senza precedenti a cui si riferisce Kwon non è relativa ai risultati finanziari della società, ottimi quest'anno, ma molto più probabilmente si riferisce al caso di Lee Jae-yong, Vice Chairman del Gruppo Samsung ed erede designato, che è stato condannato a 5 anni di carcere per diversi capi d'accusa all'interno di un processo per corruzione in cui è stato coinvolto anche l'allora Presidente della Corea del Sud, Park Geun-hye, accusato l'anno scorso e adesso in prigione.

Lee Jae-yong è il figlio di Lee Kun-hee, Presidente del Gruppo Samsung, ed è l'erede designato alla proprietà del colosso multinazionale. Sebbene fosse previsto che Lee Kun-hee mantenesse il suo ruolo di Presidente a vita, alcuni problemi di salute lo hanno costretto a lasciare lo scettro della compagnia a Lee Jae-yong dal 2014 fino agli scorsi mesi. Lo scandalo ha provocato anche l'abbandono di Choi Gee-sung, e adesso quello di Kwon è solo l'ultimo fra quelli annunciati.

Kwon aveva servito la compagnia negli ultimi 32 anni, e ancora non è stato annunciato un sostituto.