Si parla anche di Computex 2017 al CES di Las Vegas

Al CES 2017 c'è stata occasione di conoscere alcune novità legate all'edizione 2017 del Computex di Taipei, fiera che aprirà i battenti alla fine del mese di maggio e che rappresenta il più importate punto d'incontro per le aziende impegnate nella produzione di componenti per PC presenti in asia.

Computex è da molti anni l'appuntamento abituale per molti annunci di prodotti, oltre che occasione per fare il punto sullo stato della tecnologia in funzione della stagione di vendite commerciali della seconda metà dell'anno che si inaugura con il cosiddetto periodo del "back to school" tra fine agosto e i primi di settembre.

TAITRA, ente governativo di Taiwan che organizza ogni anno il Computex, era presente al CES con vari appuntamenti tra i quali una conferenza stampa di introduzione di Taiwan Excellence. In questa sede abbiamo avuto l'opportunità di discutere con Mr. Walter Yeh, Executive Vice President di TAITRA, del ruolo che avrà l'ecosistema delle aziende taiwanesi nello sviluppo tecnologico futuro. L'evoluzione tecnologica spinge a ritmo sempre più serrato e il mercato nel suo complesso trova nel mondo delle aziende taiwanesi importanti partner per la produzione e lo sviluppo di nuovi prodotti, in particolare con riferimento alla produzione OEM e ODM.

Il ruolo di TAITRA è quello di agevolare il contatto tra gli operatori professionali e le aziende taiwanesi, ed è per questo motivo che l'ente è presente in queste giornate al CES di Las Vegas mostrando quelle che saranno le novità per il Computex 2017 oltre a favorire i rapporti tra aziende di paesi diversi.

I temi dell'Internet of Things, della robotica, della realtà aumentata stanno diventando sempre più pervasivi e caratterizzano lo sviluppo di un numero sempre maggiore di prodotti. La direzione in questo senso è molto chiara per l'intero settore e al Computex 2017 saranno presenti specifiche sessioni e percorsi legati a questi temi, oltre ad altri di notevole interesse quali cloud e realtà virtuale.

Se l'edizione 2017 del CES ha dato il via al nuovo anno dal punto di vista tecnologico, il Computex si candida nuovamente quale punto di svolta di metà anno nel quale poter continuare la rapida evoluzione tecnologica in corso, oltre che entrare in contatto con l'ecosistema dei produttori taiwanesi impegnati nei più rilevanti settori di sviluppo.