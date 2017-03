Snapchat in borsa con una valutazione di 24 miliardi: è la IPO tech più grande degli ultimi anni

La società madre di Snapchat, Snap Inc., ha appena raccolto 3,4 miliardi di dollari all'interno della offerta pubblica iniziale più grande del settore tecnologico negli ultimi anni. La compagnia è riuscita a vendere 200 milioni di azioni al prezzo di 17 dollari ciascuna, portando il valore complessivo del titolo azionario a 23,8 miliardi di dollari. La IPO di Snapchat è la più grande del settore tecnologico degli ultimi anni, e segue quella di Facebook di cinque anni fa.

A giugno 2013 Snapchat raccoglieva un finanziamento di 60 milioni di dollari e la compagnia veniva valutata complessivamente 800 milioni. Qualche mese dopo rifiutava una proposta d'acquisizione dal valore di 3 miliardi di dollari da parte di Facebook. Una follia per alcuni, ma col senno del poi possiamo considerarla solo una mossa lungimirante. A soli quattro anni di distanza l'azienda vale 24 miliardi di dollari, con la IPO che ha fatto la fortuna di molti venture capitalist che hanno creduto nel progetto.

Alla chiusura dei mercati di mercoledì il valore è stato posizionato a 17 dollari, 1 in più rispetto a quanto anticipato, e pare ci siano segnali di domanda e quindi potenzialità di crescita per quanto concerne il valore azionario. Bisogna però considerare che, nonostante la valutazione superiore alle attese, la compagnia ha avuto perdite per circa 500 milioni di dollari durante lo scorso anno nel tentativo - evidentemente non andato in porto - di massimizzare i proventi delle pubblicità.

La compagnia sta cercando di sfruttare i propri filtri AR (quelli che trasformano gli utenti in alieni, animali domestici, e altro, per intenderci) per proporre banner pubblicitari ai fruitori del servizio, in modo da guadagnare direttamente dalla funzionalità più usata dell'applicazione mobile. Ottenere un ottimo prezzo per l'IPO è infatti solo il primo passo di un lungo percorso, con gli investitori che stanno mantenendo il fiato sospeso in attesa dell'apertura dei mercati di giovedì.

Il titolo azionario è negoziato sul NYSE con il simbolo SNAP, e l'effetto moltiplicatore dell'IPO ha probabilmente reso milionari molti esponenti che hanno creduto nella messaggistica effimera. L'IPO di Snapchat non è importante solo per la compagnia, ma anche per il futuro di molte realtà "piccole" che non hanno ancora le basi per entrare nei mercati. Se Snap fa il botto, insomma, è probabile che nel prossimo futuro vedremo altre realtà private del settore tech quotarsi in borsa.

Fra queste impossibile non citare Uber, che ad oggi è la più grande compagnia privata al mondo con una valutazione stimata di oltre 50 miliardi di dollari. Segue inoltre anche Airbnb, la cui valutazione supera i 25 miliardi di dollari e che potrebbe essere un ottimo candidato per la prossima IPO tecnologica.