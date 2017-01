Svizzera, novità normative per i servizi wallet Bitcoin

I servizi che offrono wallet virtuali per Bitcoin talvolta si trovano dinnanzi a complicate questioni legali, in particolar modo se dover operare come banche (e quindi con tutti i conseguenti adempimenti normativi) o se possono configurarsi come un altro tipo di servizio.

Un primo tentativo di rimuovere questo tipo di incertezza arriva dalla Svizzera: la FINMA, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, ha infatti concesso un'approvazione condizionata per Xapo, un servizio che offre wallet Bitcoin assieme ad un servizio di cold storage e ad una carta di debito. L'approvazione dipende da alcuni fattori, tra cui l'adesione ad una "organizzazione di auto-regolamentazione".

Nel 2015 Xapo, che ha sede in Hong Kong e un ufficio in Silicon Valley, aveva individuato la Confederazione Elvetica come giurisdizione ottimale per poter offrire i propri servizi anche a clienti al di fuori degli USA. Da allora è iniziato un lungo processo fatto di confronti, richieste e indicazioni che hanno permesso a Xapo di effettuare le necessarie modifiche al proprio servizio così da poter ottenere l'approvazione della FINMA.

Secondo le autorità svizzere, Xapo opera come intermediario finanziario, una classificazione che non richiede una costosa licenza bancaria. La decisione della FINMA rappresenta un importante precedente sia per altre società che vogliano operare nel contesto di un quadro normativo amichevole, sia per altri Paesi che potrebbero prendere esempio da quanto deciso all'interno della Confederazione.