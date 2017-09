Terremoto nella criptoeconomia: la Cina pensa di vietare i servizi di cambio

Il fu Celeste Impero non ha mai mostrato particolare apprezzamento nei confronti delle criptovalute, e proprio in questi giorni sembra pronto a calare una pesante scure su questo mondo. Già la scorsa settimana la Cina aveva decretato il divieto di ICO - Initial Coin Offering (una pratica che recentemente è divenuta piuttosto frequente per raccogliere fondi in cambio di "token" digitali) intimando inoltre a tutti coloro i quali, nel paese, avessero raccolto fondi in questo modo di restituirli agli offerenti.

Ma la situazione sembra ancor più seria poiché sembra che le autorità cinesi stiano pensando di disporre la sospensione delle attività dei servizi di cambio di criptovalute presenti nel Paese. Purtroppo non c'è molta chiarezza sulla faccenda e secondo alcune fonti la decisione sarebbe già stata presa, mentre secondo altri è una questione in fase di valutazione e che comunque richiederà diversi mesi prima di poter diventare effettiva. I servizi di cambio in Cina affermano di non aver ancora ricevuto comunicazioni ufficiali.

Secondo le indiscrezioni che giungono dall'oriente, comunque, le autorità cinesi sono preoccupate del fatto che le criptovalute stiano creando "troppi disordini". Una posizione che non pare del tutto campata per aria, specie se si considera che nel 2016 molte persone hanno acquistato bitcoin vendendo yuan (la valuta a corso legale cinese) credendo in una svalutazione della moneta ufficiale. Senza considerare che tramite le criptovalute diventa abbastanza semplice scavalcare completamente il sistema bancario e trasferire capitali all'estero, una prospettiva che ovviamente risulta indigesta ad un governo autoritario come quello Cinese.

Ma cosa rappresenterebbe per la criptoeconomia una sospensione dei servizi di cambio cinesi? Basta considerare che negli ultimi mesi solamente i tre principali exchange cinesi (OKCoin, BTCChina e Huobi) hanno rappresentato il 45% circa dell market share di bitcoin. Insomma, un durissimo colpo per le criptovalute, specie in un momento in cui sono uscite dall'ombra e si sono presentate più volte agli occhi del pubblico più ampio.