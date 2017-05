TSMC: in tribunale un dipendente per furto di proprietà intellettuale, è la seconda volta in 5 anni

TSMC ha deciso di portare in tribunale un ex-impiegato per sottrazione di proprietà intellettuale: è la seconda volta, negli ultimi cinque anni, che la società taiwanese si trova a dover gestire un caso simile.

L'impiegato, che TSMC chiama esclusivamente per cognome, Hsu, avrebbe stampato ciò che la società ritiene essere un "volume abnorme" di documenti riferiti alle tecnologie di processo a 28 nanometri. L'impiegato ha dichiarato di aver intenzione di rassegnare le proprie dimissioni a TSMC ed entrare a far parte della fonderia concorrente Shanghai Huali Microelectronics (HLMC di seguito).

Come detto, esiste un altro precedente di furto di proprietà intellettuale per TSMC: nel 2015 il tribunale ha giudicato colpevole Liang Mong-song, ex-responsabile della Ricerca e Sviluppo che è poi divenuto Chief Technology Officer della divisione System LSI di Samsung.

Entrambi i casi hanno coinvolto la tecnologia a 28 nanometri di TSMC, uno dei processi produttivi più remunerativi della compagnia che TSMC ha dominato per quasi sei anni. La sospetta fuga di informazioni in direzione di Samsung potrebber averla aiutata a raggiungere e superare TSMC nello sviluppo del processo FinFET a 14 nanometri.

TSMC ha dichiarato che notificherà a HLMC che qualsiasi tentativo di usare i segreti industriali rubati sarà perseguito a norma di legge. "Useremo tutti i mezzi legali per proteggere i nostri segreti industriali e la nostra proprietà intellettuale" ha dichiarato Elizabeth Sun, responsabile comunicazioni corporate per TSMC. Il caso è stato depositato in tribunale lo scorso 2 maggio, e tra le sanzioni vi potrebbe essere anche un periodo di reclusione per Hsu.