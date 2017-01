Yahoo, buoni risultati trimestrali e accordo con Verizon posticipato al secondo trimestre

Yahoo ha deciso di posticipare il completamento dell'accordo di acquisizione da parte di Verizon, operazione del valore di 4,8 miliardi di dollari, dal primo al secondo trimestre di quest'anno. Marissa Mayer, CEO della societā di Sunnyvale, ha commentato: "Le opportunitā che abbiamo dinnanzi con Verizon sono brillanti. Il nostro impegno per gli utenti č saldo e continuiamo ad essere incoraggiati dalla loro lealtā e dal contiuno appoggio dei nostri prodotti".

La societā ha inoltre presentato i risultati del quarto trimestre fiscale 2016, superando le aspettative. Yahoo ha raccolto un fatturato di 1,46 miliardi di dollari, rispetto agli 1,27 miliardi dello stesso trimestre di un anno fa, registrando inoltre un utile per azione di 25 centesimi. Gli analisti avevano previsto un fatturato di 1,38 miliardi e utili per azione di 21 centesimi.

"Sono molto lieta dei risultati del quarto trimestre ed orgogliosa dell'esecuzione del team riguardo al nostro piano strategico del 2016, in particolare dato l'ultimo anno pieno di eventi per Yahoo. Stiamo lavorando con impegno per chiudere la transazione il prima possibile nel secondo trimestre" ha commentato Mayer.

Yahoo tuttavia ha ancora qualche spiacevole pratica da dover gestire, in particolare legata ai due gravi episodi di violazione della sicurezza (che hanno, tra l'altro, portato all'avvio di un'indagine da parte della Securities and Exchange Commission USA la quale cercherā di accertare se vi siano stati ritardi da parte della societā nel notificare utenti e investitori) e al caso della sorveglianza sulle email, che hanno gettato uno strato di incertezza sull'accordo di acquisizione con Verizon.

Nelle scorse settimane inoltre Yahoo ha annunciato cosa sarā del suo futuro una volta scorporati gli asset destinati alla cessione. La societā verrā rinominata in Altaba e sarā nel concreto una holding proprietaria di un pacchetto azionario di Alibaba e Yahoo Japan e di un catalogo di brevetti di poca rilevanza. In questo piano di transizione Marissa Mayer abbandonerā il consiglio di amministrazione della futura Altaba e con ella anche il cofondatore di Yahoo, David Filo, libererā la propria poltrona.