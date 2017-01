Yahoo diventa Altaba e Marissa Mayer si prepara a lascare il CdA

Nel corso della giornata di ieri Yahoo ha depositato una serie di documenti presso la Securites and Exchange Commission che fanno luce sul futuro della società una volta che l'acquisizione con Verizon sarà definitivamente completata. La compagnia cambierà nome in Altaba e il CEO Marissa Mayer uscirà dal consiglio di amministrazione. In questi termini quanto comunicato ha l'aspetto di un avvicendarsi di eventi che sembra sancire la fine di una delle realtà più significative ed emblematiche del web. Nei fatti, tuttavia, la faccenda è leggermente differente da quanto può apparire.

Lo Yahoo che tutti conosciamo (il motore di ricerca, i suoi blog, l'email e via discorrendo) saranno in circolazione ancora per un bel po', e molto probabilmente con loro anche Marissa Mayer. Quel che viene descritto nella documentazione depositata alla SEC riguarda invece la parte di Yahoo più nascosta agli occhi del pubblico.

Questo accade proprio per i meccanismi della cessione di Yahoo a Verizon: lo scorso luglio quest'ultima ha acconsentito di acquisire una grande fetta di Yahoo, che comprende sti web, blog e servizi email, per 4,83 miliardi di dollari. Verizon, però, non sta comprando tutto il "pacchetto Yahoo" e ciò che resta fuori è sostanzialmente una holding con partecipazioni consistenti in Alibaba e Yahoo Japan: l'operazione di acquisizione di fatto è anche un'operazione che va a dividere in due Yahoo.

E proprio la parte holding, che in essenza si riduce ad un pacchetto azionario e ad un catalogo brevetti di scarsa importanza, andrà ad assumere il nome di Altaba e vedrà l'uscita della Mayer dal consiglio di amministrazione. Il brand Yahoo continuerà a vivere sotto il cappello di Verizon ancora per diverso tempo. Quel che è più incerto, invece, riguarda il destino di Marissa Mayer. Il CEO di Yahoo non ha nascosto il desiderio di continuare a far parte della realtà, ma quanto e se resterà coinvolta nelle operazioni dipende da Verizon. Per ora non è stato rivelato alcun dettaglio.