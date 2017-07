Intel presenta Movidius, una chiavetta USB per l'intelligenza artificiale

Intel ha annunciato il lancio di Movidius, una chiavetta per elaborazioni neurali o Neural Compute Stick (NCS) che si prefigge l'obiettivo di aiutare sviluppatori, ricercatori e appassionati a ottenere accesso a funzionalità di intelligenza artificiale ad un prezzo accessibile e con un fattore di forma facilmente gestibile.

Movidius NCS appare un po' come le chiavette USB utilizzate nel bistrattato film Humandroid (noto anche come Chappie) del regista sudafricano Neil Blomkamp, dove un ricercatore era in grado di creare una coscienza artificiale memorizzandola ed eseguendola su una chiavetta.

Ovviamente non è questo il caso, dal momento che Movidius NCS utilizza una VPU (vision processing unit) chiamata Myriad 2 e il cui compito è quello di elaborare immagini. La potenza di calcolo messa a disposizione è pari a 100 gigaflops, con un consumo inferiore a 1 W. La VPU è la stessa utilizzata sul DJI Phantom 4 e sulle camere termiche di FLIR, ad esempio.

I campi in cui Movidius NCS potrebbe essere utilizzato spaziano da droni e robot per arrivare fino ai veicoli. Non solo, qundi, grosse aziende e centri di ricerca potranno sfruttare l'IA per dare maggiore autonomia a droni e robot, ma anche sviluppatori indipendenti e semplici appassionati.

È possibile utilizzare più Movidius NCS alla volta per aumentare la potenza di calcolo e ottenere quindi prestazioni superiori. Ciascuna NCS viene offerta a 79$, che appare un prezzo accessibile per il tipo di prodotto.