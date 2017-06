Microsoft presenta una nuova tastiera con un lettore delle impronte digitali

Microsoft ha presentato per la prima volta la nuova Modern Keyboard, una tastiera in pieno stile Surface con la caratteristica unica di possedere un sensore per le impronte digitali capace di permette l'accesso al PC esclusivamente al proprietario o a chi ha registrato la propria identità. In questo caso il nuovo accessorio di casa Microsoft si pone come miglior strumento votato non solo alla produttività, essendo una tastiera estesa e dunque con la presenza di un tastierino numerico, ma anche e soprattutto alla sicurezza grazie al sensore biometrico.

Microsoft ha cercato di emulare quello che in Apple è stato fatto con il Touch ID presente nella Touch Bar dei nuovi MacBook Pro riportandolo però ad una tastiera bluetooth e dunque capace di essere utilizzata in qualsiasi prodotto con postazione fissa, con la presenza di Windows 10 e non solo. In tal senso l'azienda di Redmond ha posto il sensore delle impronte digitali in un classico tasto della Modern Keyboard, precisamente, accanto al classico Alt destro.

Tecnicamente la nuova tastiera possiede un corpo completamente in alluminio tale da renderla resistente e soprattutto duratura. Come detto possiede la tecnologia Bluetooth nella sua versione 4.1 che dunque permette anche un risparmio energetico per una maggiore durata delle batterie che risultano essere due semplici pile di tipo AAA ricaricabili e incluse nella confezione di vendita. Proprio sulla durata, Microsoft, dichiara ben 2 mesi di uso continuativo per ogni singola ricarica della tastiera che avviene semplicemente collegando l'accessorio ad una porta USB del PC.

Bella da vedere, in pieno stile degli ultimi dispositivi Surface, la nuova Modern Keyboard può essere utilizzata anche con altri sistemi operativi al di fuori di quello di Microsoft. In tal caso infatti gli utenti potranno utilizzarla anche con Windows 8.1 e 8, ma anche con Windows 10 Phone, Mac OS 10.10.5/10.11.1/10.11.4 e Android 4.4.2/5.0. La nuova Modern Keyboard di Microsoft al momento sarà in vendita al prezzo di 129.99 Dollari e nelle prossime settimane si capirà se la stessa giungerà anche in Italia.