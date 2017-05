Microsoft Surface Arc è il nuovo mouse wireless presentato con i Surface Laptop

Microsoft ha presentato ufficialmente i suoi nuovi Surface Laptop: computer portatili dal design ricercato e soprattutto dalle prestazioni importanti. Un prodotto che coniuga stile ma anche e soprattutto portabilità con un peso di soli 1.25 Kg ed uno spessore di 14.5 millimetri. Numeri che superano addirittura le specifiche tecniche dei MacBook Air di Apple, sinora al primo posto come laptop portatili dal design sopraffine e dall'autonomia inarrivabile, catapultando Microsoft in un mondo dove ancora aveva posto i piedi con convertibili 2-in-1 come i Surface Pro. Accanto ai nuovi Surface Laptop l'azienda di Redmond ha deciso di rinnovare anche l'accessorio che da sempre si affianca a queste macchine: il mouse.

Microsoft Surface Arc è, infatti, il nuovo accessorio che l'azienda definisce: "piccolo, leggero e pronto ad accompagnare gli utenti in viaggio". La sua estetica è senza dubbio unica e riprende in qualche modo le linee che avevano già catturato l'attenzione del pubblico con la prima generazione di questo mouse. In questo caso però l'azienda di Redmond ha rinnovato a livello tecnologico l'accessorio proponendolo corredato del modulo Bluetooth 4.0 Low Energy e capace di associarsi sia a PC Windows che anche a Mac.

Come nel vecchio Arc Touch, anche nel Surface Arc, troviamo una superficie completamente "touch" in cui l'utente potrà realizzare ogni sorta di movimento con le dita per assecondare le gesture ormai famose di Windows 10. A livello estetico possiede un profilo completamente ricurvo quando è in funzione mentre può essere appiattito del tutto nel momento del disuso o magari anche del trasporto. Tecnicamente pesa solo 82 grammi con dimensioni di 131x55x14 millimetri e possiede due batterie classiche di tipo AAA e dalle dichiarazioni del produttore potrà essere utilizzato con esse prima di un ricambio per almeno nove mesi.

Microsoft Surface Arc è disponibile sullo store americano al prezzo di 79.99$ nelle colorazioni viste proprio con i Surface Laptop ossia Burgundy, Light Grey e Cobalt Blue. Non ci sono nell'immediato informazioni per il mercato italiano ma di certo non mancherà l'arrivo anche nel nostro paese.